Вокруг «411-й батареи» тротуар выстелют плиткой и сделают велодорожку

4 млн 223 тысячи 928 грн. потратит муниципальное управление дорожного хозяйства на «капитальный ремонт территории, прилегающей к мемориалу героической обороны Одессы «411-я батарея».

Тендер, объявленный УДХ, выиграла дочерняя компания «Лидер» (Анатолий Жураковский и Антон Гусаров). Ее конкурентом была фирма «Укрбуд трест», захотевшая на 7 тысяч гривен больше.

Как рассказали «Думской» в мэрии, речь идет об Ореховой улице. На ней сделают нормальный тротуар, покрытый плиткой «Старый город». Также там появится велодорожка.

Ранее за счет бюджета отремонтировали тротуар на улице Марии Демченко. При этом он стал гораздо уже, чем был, из-за парковочных карманов.