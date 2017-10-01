Знакомьтесь, альтернатива для Германии!

Подводя первоначальные итоги прошедших в Германии выборов, только ленивый не находил исторические параллели в истоках триумфального успеха ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с выборами в рейхстаг в 1928 г. Потрясающий результат в 13,4% голосов позволил АдГ стать первой открыто шовинистической, антилиберальной партией, отстаивающей антииммиграционные, евроскептические, антиэлитарные, этнонационалистические позиции, и при всём при этом получившей более 80 мандатов в самом демократическом учреждении Германии послевоенных лет — Бундестаге.

Кроме того, партия — откровенно пророссийская, требующая снять с РФ санкции и признать Крым территорией России, а также выхода Германии из еврозоны и жесткой борьбы с иммигрантами, получает в будущем немецком парламенте возможность ещё более широкого донесения своих воззрений электорату.

Впервые со времен окончания войны в парламент Германии проходят ультраправые, проходят с третьим результатом, опираясь на достаточно высокий уровень одобрения того же электората. Более того, в Восточной Германии эта партия заняла второе место, опередив социал-демократов, а, к примеру, в Саксонии вообще оказалась на первом месте с результатом в 27% голосов.

Замглавы партии и один из лидеров списка АдГ Александр Гауланд, в частности, пообещал: «Мы изменим эту страну. АдГ будет настаивать на том, чтобы то, что думают люди на улице, снова играло роль в Бундестаге!»

Ислам несовместим с традиционной немецкой культурой

Успех АдГ на выборах связан с недовольством значительной части немецкого общества политикой Ангелы Меркель в период правления коалиции (2013-17 гг.). Ультраправые прошлись по слабым местам канцлера и предложили свои, альтернативные пути решения, в том числе и миграционного кризиса. Сторонники АдГ не согласны с политикой «открытых дверей» Ангелы Меркель и вместо того, чтобы принимать новых беженцев, выступают за радикальное противодействие миграции, занимают антиисламскую позицию.

Они убеждены, что ислам несовместим с традиционной немецкой культурой. Лидеры АдГ предлагают укрепить охрану границ Германии с соседними странами, чтобы своевременно задерживать лиц, пытающихся нелегально попасть в страну, и при необходимости применять вооруженные силы. Они предлагают кардинально изменить социокультурную политику Германии в отношении уже проживающих в стране мусульман: запретить минареты, намазы в общественных местах, обрезание для мальчиков, что в их понимании является нарушением прав человека.

Беженцы – это наиболее злободневная проблема Германии, которую Ангела Меркель пыталась решить путём размещения в немецких городах нескончаемого количества выходцев из охваченных войной стран Азии и Африки. С 2015 г. свыше 1,3 млн чел. получили политическое убежище в Германии. На данный момент в Германии проживает 4,6 млн мусульман. В 2016 г. немецкое правительство потратило на беженцев 20 млрд евро. Наиболее популярной для беженцев-мусульман является земля Северный Рейн-Вестфалия, где половину от семнадцати миллионов населения составляют выходцы из Турции.

Большинство немцев продолжают толерантно относиться к беженцам, но мусульмане с трудом интегрируются в немецкое общество, равно как и в любое другое. В Восточной Германии, которая является электоральной базой АдГ, население особенно прохладно относится к приезжим. Как сообщает Deutche Welle, каждый пятый немец не хочет жить по соседству с мусульманином. Вместе с беженцами в Германию и другие европейские страны проникают исламские экстремисты. В 2016-17 гг. они устроили 14 терактов и провокаций в Германии, в результате которых погибли 18 человек. За АдГ проголосовали именно те немцы, которые, мягко говоря, прохладно относятся к беженцам и мусульманам: их привлекли в программе партии альтернативные предложения по решению миграционного кризиса. Если Меркель и дальше будет держать двери немецких городов открытыми для беженцев, то от провластных партий отвернётся ещё больше немцев. Согласно опросу агентства ARD, около 81% немцев не верят в то, что действующая власть успешно справляется с урегулированием миграционного кризиса.

Представители «Альтернативы» уже заявили о намерении созвать в новом Бундестаге парламентскую комиссию для расследования миграционной политики Меркель.

Евросоюз представляет угрозу национальной идентичности

Ещё одна кардинальная ошибка Ангелы Меркель, по мнению АдГ, — это чрезмерные инвестиции Германии в бюджет ЕС. Германия является самым крупным донором Евросоюза, и у неё была самая крупная доля (19%) в европейском бюджете в 2016 г. Немецкие налогоплательщики вкладывают в бюджет ЕС больше средств, чем получают европейского финансирования и грантов обратно. Немецких ультраправых это категорически не устраивает. Кроме того, они не уверены в том, что Евросоюз в том виде, в котором он существует, стоит немецких вложений. В АдГ убеждены, что Евросоюз представляет угрозу национальной идентичности. Они поддерживают преобразование ЕС в Европейское Экономическое Сообщество, которое существовало с 1957 по 1993 гг., до того, как вступило в силу Маастрихтское соглашение о создании Евросоюза, которое и заложило фундамент общей, наднациональной внешней политики, политики безопасности, социальной политики. АдГ предлагает самый простой вариант реформирования ЕС: оставить свободное движение товаров, капиталов, услуг и рабочей силы в пределах Европы и прекратить интеграцию в других сферах, которые требуют новых вложений.

«В одну телегу впрячь не можно

Коня и трепетную лань…»

Иногда, оказывается, можно. Во многом «Альтернатива» обязана своим попаданием в большую немецкую политику именно Алис Вайдель.

В Германии о ней не знали до того момента, как она вместе с Александром Гауландом возглавила предвыборную кампанию АдГ. Что касается Гауланда, то его стиль лидерства полностьюукладывается в классический образ Вилли Старка, политика-демагога из романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать».

А вот Алис Вайдель, уверенная в себе, нацеленная на успех, на первый взгляд, олицетворяющая тот самый «глобализм», который национал-социалисты обычно презирают — именно она помогла партии взлететь. Но и АдГ вовсе неспроста отнеслась к ней с заинтересованностью.

Вайдель родилась и училась в Западной Германии, после окончания колледжа год прожила в Китае, выучив китайский и работая на Bank of China. Затем она получила работу во всемирно известном банке Goldman Sachs во Франкфурте и получила докторскую степень по экономике со стипендией от христианско-демократического Фонда имени Конрада Аденауэра. Вступила в АдГ в 2013 году, в год её основания.

Поначалу её вступление в АдГ было вызвано глубоко евроскептическими взглядами. В то время партия уделяла основное внимание не противостоянию иммиграции, а многомиллиардным программам финансовой помощи, которую Германия оказывала погрязшим в долгах южноевропейским странам. Вайдель на добровольных началах — как тогда, так и сейчас — возглавляла отдел по валютным вопросам новой партии.

Одолеваемая тенями прошлого, Германия тревожно реагирует на любой правый экстремизм, из-за чего национал-социалистам так долго и не удавалось попасть в Бундестаг. Одним из составляющих успеха АдГ в Германии было именно решительное отмежевание от неонацизма. Создание образа благопристойности и налёт респектабельности для молодой буйной партии — в основном заслуга руководства Вайдель, сумевшей сохранить внешнее приличие, которого были лишены её предшественники различных оттенков коричневого.

В 2015 году в АдГ произошла смена приоритетов: разразился иммиграционный кризис с миллионом беженцев в Германии. Тогда Вайдель вопреки себе решила поддержать партию, запрыгнув на антииммигрантский поезд. С тех пор основным вопросом для «Альтернативы» стала миграция, и во время митингов или телевизионных выступлений ни Вайдель, ни её коллеги не стеснялись говорить прямо. «Германия, — заявляла она, — стала рассадником иностранной преступности», и ещё более недвусмысленно: «мусульманской преступности». Вайдель призывает к созданию в Северной Африке тюрем для депортации «преступников» из этих стран, ограничению гражданских свобод для замеченных в незаконной деятельности мигрантов и к выходу Германии из Европейского суда по правам человека в Страсбурге. «Миграционный кризис никоим образом не закончился», — утверждает она, требуя отмены нынешних законов о беженцах, которые, как считает АдГ, проистекают из чрезмерного чувства вины за преступления нацистов. В противном случае, как указывает Вайдель, следует готовиться к «полномасштабному наступлению на Европу и Германию».

Есть в её биографии и другое неловкое противоречие: Алис Вайдель — лесбиянка, сожительствует со швейцаркой шриланкийского происхождения, с которой они усыновили двух мальчиков и проживают в деревне возле Боденского озера в Швейцарии (а также незаконно наняли сирийскую беженку в качестве домработницы). Пара состоит в отношениях, но не в браке, поскольку такие союзы в Германии были запрещены вплоть до этого лета.

Справедливости ради нужно подчеркнуть, что «Альтернатива» — не партия для людей в деловых костюмах, неолиберальных биржевых брокеров и холёных консультантов нетрадиционной ориентации. Её избирателями в основном являются мужчины старше 30 лет, образованные и со средним уровнем доходов. Партия больше опирается на менее благополучные восточные земли, а не на финансовую столицу страны — Франкфурт. Но к чести Вайдель необходимо отметить, что она ни разу не предприняла ни малейшей попытки скрыть не вполне уместные факты своей биографии от немецких избирателей.

Национальный эгоизм, а не приверженность европейским ценностям

Поведение АдГ в бундестаге во многом будет являться отражением её поведения в региональных парламентах. Там она проявила определённое двуличие: одно лицо — умеренное, другое — нетерпимое. Наиболее радикально партия показывает себя в собственной электоральной твердыне, Саксонии-Анхальт. Там жёсткие национал-шовинисты открыто поддерживают планы крестового похода против миграции и пронемецкое националистическое толкование истории (со смутными симпатиями в адрес Адольфа Гитлера).

Прохождение АдГ в немецкий парламент отражает общую атмосферу протеста в сознании немцев, которыми движет национальный эгоизм, а не приверженность европейским ценностям. Несколько поколений немцев переоценили ценности, у них уже нет страха перед приходом ультраправых политических сил, которые способны на непредсказуемые и радикальные шаги. Место нацизма заняла исламофобия. У них появляется присущее немцам времён Кайзеровской Германии и Третьего Рейха желание не следовать общепринятым правилам игры, соблюдая баланс сил и интересов, а устанавливать свои порядки.