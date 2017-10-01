«Театр уж полон, ложи блещут...»

130 лет назад в Одессе открылся Городской театр, новый, построенный вместо сгоревшего первого, еще пушкинских времен.

И 1 октября 1887 года предмет особенной гордости одесситов всех поколений принял первых зрителей.

Собственно, три «кита», на которых возникла Одесса, – это Порт, Собор и Театр.

«…Но уж темнеет вечер синий,

Пора нам в Оперу скорей:

Там упоительный Россини,

Европы баловень — Орфей.

Не внемля критике суровой,

Он вечно тот же, вечно новый,

Он звуки льет — они кипят,

Они текут, они горят...

Финал гремит; пустеет зала;

Шумя, торопится разъезд;

Толпа на площадь побежала

При блеске фонарей и звезд...»

Эти гениальные строки Александра Пушкина – о том, первом одесском городском театре 1809 года постройки. А через 60 с лишним лет здание сгорело дотла. И прошло еще 14 лет прежде, чем Городской театр был отстроен заново, краше прежнего, и появился этот архитектурный шедевр, гордость и украшение Одессы. Всего за три года по проекту архитекторов Фердинанда Фельнера и Германа Гельмера был возведено здание нового театра, выполненное в стиле венского барокко.

На счету этих двух выдающихся австрийских зодчих – почти полсотни лучших европейских театров. Но Театр оперы и балета в Одессе – единственный театр, вошедший в перечень одиннадцати самых интересных достопримечательностей Восточной Европы по рейтингу журнала «Форбс». Кстати, и потолок зрительного зала был расписан венским художником Францем Лефлером по сюжетам произведений Шекспира. По его же эскизам был выполнен первый занавес театра со сценами из оперы «Руслан и Людмила».

Главный одесский театр, начавший свой новый отсчет с 1887 года, интересен не только своей архитектурой, но и богатой творческой биографией. Здесь пели Энрико Карузо и Федор Шаляпин, Леонид Собинов и Сергей Лемешев, Соломея Крушельницкая и Антонина Нежданова. Здесь танцевали Анна Павлова и Айседора Дункан, концертировали Сергей Рахманинов и Александр Скрябин, играли Сара Бернар и Элеонора Дузе, дирижировали оркестром Николай Римский-Корсаков и Петр Чайковский.

В одесском оперном работал Святослав Рихтер, – сначала как концертмейстер балета, потом – как музыкант оркестра. На премьеру своего балета «Золотой век» сюда приезжал Дмитрий Шостакович.

Постоянная оперная и собственная балетная труппы в театре появились только в 1920-х годах. А в марте 1925-го случилась новая беда: в театре опять вспыхнул пожар. Были уничтожены сцена, декорации, костюмы, занавес; повреждён зал, пострадала нотная библиотека. Но уже через год(!) театр был восстановлен, и на сцене Оперного возобновились спектакли. Новый занавес, который и сегодня является украшением театра, был выполнен по эскизу известного театрального художника Александра Головина.

В годы оккупации Одессы театр работал. Но фашисты при отступлении, вывозя ценные декорации и костюмы, намеревались его взорвать, Чудом уцелела «жемчужина мировой архитектуры». И именно на балконе театра 10 апреля 1944 года было поднято знамя освобождения города Одессы от гитлеровских захватчиков. И отсюда прошли победным маршем через всю Одессу советские солдаты, освободившие город.

Кроме огня Одесский театр оперы и балета преследовали грунтовые воды и оползни. В 1955-1956 годах, дабы укрепить здание, под его основание закачали шесть миллионов литров жидкого стекла, а здание полностью отреставрировали.

Но в последней четверти прошлого столетия главному театру города потребовался новый фундаментальный ремонт. Капитальные строительные работы начались в 1996 году. Долгих одиннадцать лет театр был закрыт. За это время была выполнена комплексная модернизация технических систем театра и произведена полная реставрация фасада и внутренних помещений.

Но главное – был укреплен от сползания фундамент здания – с помощью 1840 свай, забитых в твердую каменную породу и выдерживающих нагрузку 30 тысяч тонн. Именных свай, каждая стоимостью 1 500 долларов, ведь средства на спасение Одесского оперного собирали всем миром.

Был установлен новый противопожарный занавес, а на обновление декора театра ушло 7,5 килограммов сусального золота.

При воссоздании архитектурного облика строители постарались сохранить его таким, каким он был изначально после ввода в эксплуатацию в 1887 году. Изменения коснулись лишь скульптурной группы. Скульптуры сделали из новых полимербетонных прочных материалов, с гарантией на 50 лет. Изменения можно заметить и в главной скульптурной фигуре театра – Мельпомене. У нее снова появился позолоченный факел, восстановленный по старым фотографиям.

Обновленное здание театра получило подсветку, позволяющую любоваться им и в вечернее время. А для сохранения красоты фасада на театре установлено устройство для отпугивания птиц.

Торжественное открытие после реставрации состоялось десять лет назад – 22 сентября 2007 года. В том же году театру был присвоен статус национального.

На месте бывших билетных касс появилась музейная экспозиция «История театра». Обзавестись собственным музеем театр мечтал давно. Несколько лет велась работа в архивах, шел сбор материалов и экспонатов будущего музея. Его вели не только сотрудники музея, но и одесские историки, библиографы, меломаны, музыканты и завсегдатаи театра.

К юбилейной дате 1 октября 2017 года в рамках IV-го Итальянского фестиваля музыки эпохи барокко состоялся концерт «Сакральний театр». Сразу после него в Одессе начался Ш-й Международный фестиваль скрипичного искусства «Золотые скрипки Одессы». И 7 октября на прославленной сцене Одесского национального академического театра оперы и балета состоится гала-концерт фестиваля «Призрак скрипки в Опере».