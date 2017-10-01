Деформация переднего отдела стопы

У этой болезни есть красивое медицинское название – Халюс Вальгус, что в переводе с латыни означает – искривление первого пальца стопы. В быту ее называют – «косточка» и очень часто путают с подагрическими уплотнениями, наростами.

Часто больные не знают куда обращаться, терпят боли и неудобства долгое время, а потом сами ставят себе диагноз, похожий на приговор – с этим надо жить и терпеть. Такой подход абсолютно неверен. Болезнь можно и нужно лечить. Для этого прежде всего необходимо обратиться к специалисту, а занимаются этим ортопеды, и в последующем установить правильный диагноз.

Вальгусная деформация создает еще и косметические неудобства, приводит к проблемам в выборе обуви. Если женщина носила, скажем, 37-38 размер обуви, то запущенная «косточка» может привести ее к необходимости приобретать обувь 39 и даже более размера. Причем, если проблема затронула одну ногу в большей степени, а другую в меньшей и образовавшиеся «косточки» по-разному деформировали стопу, возникает и еще одна сложность – как подобрать обувь разного размера в одной паре.

К сожалению, вальгусная деформация чаще всего возникает у женщин. Причин здесь может быть несколько. Прежде всего, это генетическая предрасположенность к заболеванию. А «спусковым крючком» может стать чрезмерная нагрузка на стопу при ходьбе, беге, регулярном длительном стоянии на ногах.

Не могу не упомянуть об обуви на каблуках. Такое положение стопы, при котором задняя часть ее поднята, и иной раз значительно, не физиологично. Человеку свойственно ходить по земле, равномерно нагружая стопу, распределяя нагрузку на неё. При ношении обуви на каблуках во много раз увеличивается нагрузка на передний отдел стопы, вследствие чего страдает связочный аппарат. Как результат- поперечная распластанность переднего отдела стопы, что может приводить к заболеванию первого пальца ноги.

Существует несколько степеней заболевания. В зависимости от тяжести течения болезни и его стадии, специалист может предложить различное лечение. Медицинский рынок имеет сегодня в своем арсенале различные приспособления – это ортопедические вставки, прокладки между первым и вторым пальцем стопы, которые могут облегчить ситуацию и дать возможность стопе находиться в более комфортном состоянии, тем самым существенно уменьшив боль, которую испытывает пациент. Применяются на первых стадиях развития болезни различного размера и формы стельки, компенсирующие деформацию переднего отдела стопы, снимающие нагрузку с болезненных зон стопы.

К сожалению, часто люди обращаются в к врачу уже тогда, когда болезнь достигла третьей-четвертой степени и углы отклонения пальцев значительные. В этом случае можно предложить только хирургическое вмешательство. Но бояться этого не стоит. Результат ощущается сразу. Современные медицинские технологии и металлоконструкции позволяют максимально быстро после операции нагружать стопу. Буквально на пятый-десятый день после оперативного вмешательства больной может уже двигаться при помощи костылей, ни о какой гипсовой фиксации речь здесь не идет. Если проблема затронула обе ноги, а так чаще всего и бывает, всего через две-три недели возможно провести и вторую операцию. В результате человек возвращается к активному образу жизни, боль и дискомфорт проходит и можно, при правильном образе жизни, рассчитывать на то, что она не вернется.

Но повторюсь еще раз – своевременное обращение к врачу поможет максимально долго обходиться без оперативного вмешательства. На какие симптомы в этом случае стоит обратить внимание? Первый признак – появление искривлённого первого пальца на стопе и «натоптышей» в переднем отделе стопы, под основаниями пальцев. Возникновение болей при длительных нагрузках на стопу – еще один сигнал тревоги, которые организм посылает нам для того, чтобы мы обратили внимание на проблему. Специалист-ортопед прежде всего направит вас на рентген-исследование, а потом назначит соответствующее лечение.

На первых порах можно обойтись стелькой. Индивидуальный вариант стельки можно заказать в специализированных ортопедических центрах или приобрести стандартную стельку, предварительно выяснив у вашего лечащего врача, какая именно вам необходима.

Самое главное помнить, что с болезнью и причиняемыми ею неудобствами ЕСТЬ возможность бороться.

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Врач: Варзарь Сергей Александрович. Предварительная запись по

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