Досудебный доклад - справедливое решение суда

Безопасность общества - это главная цель внедрения пробации в Украине

Система наказаний, не связанная с лишением свободы, была в нашей стране и раньше, до того, как была внедрена пробация в Украине. Есть наказания, связанные с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, существует наказание в виде общественных работ, которые заключаются в осуществлении бесплатных работ на объектах, определенных органами местного самоуправления. Но во всем мире был другой подход к альтернативным наказаниям. Альтернативное наказание - это только часть системы пробации. Человек не попадал в места лишения свободы, его оставляли в социуме и выносили ему приговор.

В соответствии с Законом Украины «О пробации» предусмотрено три вида пробации:

досудебная пробация - обеспечение суда информацией, характеризующей человека, обвиняемого в совершении правонарушения, с целью учета обстоятельств его жизни для принятия судом справедливого решения о мере его ответственности (составление досудебного доклада);

наблюдательная пробация - осуществление надзорных и социально-воспитательных мероприятий: оказание психологической, консультативной и других видов помощи, содействие в трудоустройстве, привлечение к обучению, участие в воспитательных мероприятиях и социально-полезной деятельности, проведение индивидуально - профилактической работы в отношении лица, к которому применяется пробация;

пенитенциарная пробация - это помощь лицу, которое готовится к освобождению из мест лишения свободы, в трудовом и бытовом устройстве по избранному лицом месту жительства, госпитализация в учреждения здравоохранения и содействие в адаптации к жизни в обществе.

У нас в стране уже внедрен досудебный доклад, относящийся к досудебной пробации. Отныне пробация начинает действовать с момента получения судом материалов о преступлении для рассмотрения. Досудебный доклад - это определенный документ, который должен составлять работник пробации в сотрудничестве с обвиняемыми и подавать его в суд для вынесения справедливого приговора. Он составляются на основании оценки риска совершения лицом повторного правонарушения. Во всем мире, где работает служба пробации, есть научно определенные сферы жизнедеятельности, оказывающие наибольшее влияние на вероятность совершения повторного правонарушения, то есть сфера жизнедеятельности (образование, место жительства, отношения в семье, отношения с друзьями, и т.д.), сфера личностных характеристик, сфера зависимостей. Ученые определили, что эти сферы могут не иметь прямой связи с преступлением, но если в этих сферах есть проблемы, то есть велика вероятность того, что человек совершит правонарушение по тем или иным причинам. Работник пробации делает оценку этой ситуации, определяет эти сферы, определяет риски. Он видит, есть ли в этих сферах проблемы и определяет, каковы именно эти проблемы.

Работники пробации - это особая категория персонала уголовной юстиции. В мире их называют социальными юристами. Они юристы не только по образованию, а юристы, имеющие глубокие знания в сфере социальной работы. С другой стороны, это не социальные работники, так как они должны обладать знаниями в области юриспруденции.

Существуют так называемые пробационные программы - это специальные программы социально-психологического или психокорекционного направления, которые суд обязывает пройти для того, чтобы человек изменил свое поведение, свое отношение к окружающим, свой внутренний мир. В других странах мира лечебным подходом уже давно считается не только обязательное прохождение лечебных программ, связанных с зависимостями от алкоголя и наркотиков, но и программ, направленных на изменение внутреннего мира человека, оказывающих существенное влияние на его поведение. Данные программы начнут действовать с 1 января 2018 года после утверждения их в установленном законодательством порядке.

Следующим этапом является наблюдательная пробация, которая предусматривает пробационый надзор и работу с осужденными к наказаниям, не связанными с лишением свободы, которая заключается в проведении оценки и составлении плана воспитательной работы. Эта программа уже внедрена и начинает работать. Сейчас отрабатываются формы и методы мониторинга качества выполнения этих мероприятий.

Государство тратит средства для того, чтобы удерживать в местах лишения свободы людей, которые на сегодняшний день не имеют никаких обязанностей. Такой человек может просто ничего не делать, а граждане из своих налогов будут платить за его содержание. Если сравнить стоимость содержания в учреждениях исполнения наказаний и стоимость содержания при применении пробации, то в европейских странах это 1 : 10, а в Украине это 1 : 20. То есть, если в нашем государстве расходуется 1000грн. в квартал на лиц, отбывающих наказание альтернативным лишением свободы, то в местах лишения свободы – 20 000грн. в квартал, а возможно и больше. Есть ли смысл тратить деньги вместо того, чтобы использовать возможность исправить лицо без этого?

Основными задачами центров пробации является предоставление комплексной помощи (психологических, социально-педагогических, социально-медицинских, информационных и юридических услуг и т.п.), что будет способствовать снижению уровня рецидива преступлений и скорейшему возвращению в социально приемлемые условия жизнедеятельности на благо государства и общества, оказавших своевременно комплексную профессиональную помощь.

Итак, пробация - это не абсолютно новый революционный путь, это более цивилизованный путь, который доказал свою эффективность во всем мире именно с точки зрения безопасности общества и предупреждения совершения повторных правонарушений лицами, которые уже их совершали. Таким образом обеспечивается безопасность общества.

Что такое досудебный доклад?

Законодательные условия для реализации досудебной пробации, полномочий персонала органов пробации определены Законом "О пробации" и Криминальным процессуальным кодексом Украины.

Законодателем определено, что досудебный доклад - это формализованная информация, которая характеризует обвиняемого, с целью принятия судом решения о мере его ответственности.

Для чего нужен досудебный доклад?

Досудебный доклад нужен суду для того, чтобы судья имел возможность вынести справедливый приговор, получив информацию не только о неправомерном поступке, но и дополнительную информацию о лице, которое подозревается в его совершении, узнать об обстоятельствах его жизни, которые могли стать причиной преступления, а также о мероприятиях, которые предлагает орган пробации для устранения таких обстоятельств.

Досудебный доклад принимается судом к сведению. Важно обратить внимание, что досудебный доклад не может использоваться в криминальном производстве, как доказательство виновности (или невиновности) обвиняемого в совершении преступления.

Как происходит подготовка досудебного доклада?

Если человек обвинен в совершении преступления небольшой или средней тяжести, или тяжелого преступления, за которое нижний предел санкции не превышает пять лет лишения свободы, суд выносит постановление, которым поручает работнику пробации составить досудебный доклад.

Работник пробации должен собрать информацию об обвиняемом и отобразить ее в досудебном докладе, который он обязан подать в суд в установленный постановлением срок.

Работник пробации является независимым, непредвзятым лицом, которое предоставляет суду необходимую информацию об обвиняемом.

Для этого он с помощью специальной методики проводит исследование социального окружения обвиняемого, его психологической характеристики чтобы выяснить обстоятельства, которые могли создать условия для совершения преступления (так называемые факторы риска). Представитель органа пробации выясняет криминальную историю лица, его семейное положение и отношения в семье, жилищные условия, данные о работе, финансовом положении, способе свободного времяпровождения, наличии алкогольной или наркотической зависимости, данных о физическом и психическом здоровье.

Не позднее дня, следующего за днем получения постановления суда, обвиняемому посылается или вручается лично на подготовительном судебном заседании вызов к органу пробации для проведения беседы. О каждой следующей встрече представитель персонала органа пробации вручает (посылает) обвиняемому отдельный вызов в орган пробации.

Во время встреч работник пробации будет задавать вопросы обвиняемому о его личной жизни, поведении, работе (учебе), отношениях с близкими, друзьями и другими людьми, о материальном положении и об отношении к определенным жизненным событиям и обстоятельствам.

От активного участия обвиняемого в подготовке досудебного доклада и от достоверности информации, которая будет им предоставлена, зависит вывод работника пробации относительно перспективы позитивных изменений.

Для подготовки досудебного доклада работник пробации имеет право общаться с ближайшим окружением обвиняемого: родные, друзья, коллеги, другие лица, знакомые с ним, а также получать информацию из других источников: материалов криминального производства, места работы или учебы, проживания, и тому подобное.

Информация, которая будет предоставлена для подготовки досудебного доклада, защищена законом. С ней может ознакомиться лишь ограниченный круг лиц: работник пробации, судья, прокурор, защитник и потерпевший.

Какие права имеет обвиняемый относительно составления досудебного доклада и как их эффективнее реализовывать?

У обвиняемого лица также есть права, которые заключаются в участии в составлении досудебного доклада, предоставляя необходимую достоверную информацию представителям органа пробации, предоставлять замечания и уточнения к ней, получать информацию о возможной помощи и консультациях.

Получать разъяснение относительно порядка подготовки и использования досудебного доклада

Если лицу не понятно, для чего складывается досудебный доклад, оно должно как можно раньше обратиться к работникам пробации за дополнительными разъяснениями, прежде чем принимать решении об отказе от участия в ее составлении.

Отказываться от участия в подготовке досудебного доклада

Отказ от участия в составлении досудебного доклада является правом личности на любом этапе составления, но отказ не отменяет составления этого документа. Если обвиняемый не желает предоставлять работнику пробации информацию о себе, то такая информация будет получаться из других источников. Отказом в составлении досудебного доклада также может считаться неприбытие по вызову к органу пробации без уважительной на то причины.

Участвовать в подготовке досудебного доклада, предоставлять работнику пробации информацию, необходимую для подготовки такого доклада

Обвиняемому необходимо предоставлять лишь ту информацию, которую запрашивает работник пробации, ему следует позаботиться о том, чтобы информация была достоверной и потом не пришлось тратить время на дополнительные встречи с работником пробации для выяснения расхождений. Если, по мнению обвиняемого, есть важная информация, о которой не спросил работник пробации, ее можно сообщить по своей инициативе и попросить работника пробации отметить ее в досудебном докладе.

Заявлять отвод работнику пробации, который составляет досудебный доклад

Отвод может быть заявлен, если есть сомнения в непредвзятости работника пробации или другие основания для отвода, которые определены Криминальным процессуальным кодексом Украины. За дополнительными разъяснениями можно обращаться к работнику пробации.

Подавать свои замечания и уточнения

Лицо, относительно которого составляется досудебный доклад, может обсудить с работником пробации замечания и уточнения к содержанию досудебного доклада, если они возникнут. Если работник пробации не согласится с точкой зрения обвиняемого, то обвиняемый может изложить эти замечания в письменном виде и они будут предоставлены в суд вместе с досудебным докладом.

Знакомиться с текстом досудебного доклада

До направления досудебного доклада в суд работник пробации вызовет обвиняемого для ознакомления с ее содержанием. Важно помнить, что время на это ограничено и неприбытие в орган пробации не является основанием для неподачи досудебного доклада в суд в установленный срок.

Некоторая статистика

За 8 месяцев 2017 года органами пробации на выполнение соответствующих постановлений суда подготовлено 10,7 тыс. докладов. На основании проведенной оценки рисков совершения повторного криминального правонарушения, которая проводится новыми инструментами оценки, относительно 7846 обвиняемых ( 73% подготовленных досудебных докладов) уполномоченными органами по вопросам пробации сделан вывод о возможности исправления правонарушителя без лишения или ограничения свободы. В результате разъяснительной работы, которая проводится представителями органов пробации совместно с центрами предоставления безоплатной правовой помощи, 77% обвиняемых реализовали право на участие в подготовке досудебного доклада.

Основными проблемными вопросами в процессе реализации досудебной пробации остаются сжатые сроки на подготовку досудебного доклада, указанные в постановлении суда (часто это менее 10 дней), которые лишают возможности персонал органов пробации собрать всю необходимую информацию для составления полного и всестороннего досудебного доклада.

109 судов по Украине еще не начали привлекать персонал органов пробации к участию в криминальном осуществлении и не вынесли ни одного решения относительно составления досудебного доклада.

С целью решения проблемных вопросов, которые возникают при подготовке досудебного доклада Департаментом пробации, совместно с Проектным офисом Министерства юстиции и международными партнерами организован ряд встреч с органами суда, прокуратуры и центрами по предоставлению безоплатной правовой помощи. Такие мероприятия уже состоялись в городах Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве, Черкассах, Луцке, Кропивницком, где обговорены проблемные вопросы, пути их решения, которые в ближайшее время будут освещены в рекомендациях судам и органам пробации.