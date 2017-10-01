Чугун нынче дорог?

В Одессе новая напасть: с улиц города стали исчезать чугунные решетки дождеприемников. Ясно, что никакой мистики тут нет: их просто воруют и сдают в соответствующие пункты приема. Хороший «бизнес»: поднатужился, отодрал решетку, отнес, «куда следует», получил денюжку. Красота!

Как сообщают власти города, «умыкание» чугунных решеток участилось: ежедневно в Одессе «бизнесмены», то есть, попросту вандалы, выламывают их по несколько штук, да еще умудряются вырывать их вместе с ободком.

«Только за период с 1 августа по 22 сентября 2017 года неизвестные выломали и украли 32 решетки по всему городу. Злоумышленники выламывают и воруют даже временные решетки из арматуры», — сообщают нам официально.

Коммунальное предприятие «Городские дороги» даже знает, в каких районах города решетки воруют чаще всего. Так вот, больше всего случаев воровства решеток зафиксировано на проезжей части по улице Балковской. Также злоумышленники сняли металлические решетки на улицах: Столбовой, Ришельевской, Екатерининской, Старосенной площади и др.

По фактам кражи решеток дождеприемников в правоохранительные органы направляются заявления. Могу предположить, что заявления копятся, а вандалы «благополучно» воруют дальше. Равно как и (внимание!) пункты приема вторсырья с удовольствием их принимают.

Судите сами. На балансе КП «Городские дороги» находятся 4600 решеток дождеприемников, все они располагаются на дорогах Одессы. Если с такой скоростью, как было сказано выше, они будут исчезать и дальше, то не сложно подсчитать, сколько ям получится на дорогах в скором времени.

И дело ведь не только в полезности и эстетике. Открытый колодец дождеприемника может представлять угрозу для автомобилистов и пешеходов. Что имеем? Специалисты предприятия ежедневно инспектируют городские дороги и оперативно закрывают дождеприемники решетками из арматуры. Потом на их место устанавливаются капитальные решетки. И, значит, их будут воровать уже по новой? И по-новому же сдавать в те самые пункты?

Какой-то замкнутый круг получается…