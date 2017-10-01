Постановочные технологии современного «общества спектакля»

Спектакль у Дюка

«Около 150 сторонников бывшего Президента Грузии, лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили собрались 30 сентября 2017г. у памятника Дюку де Ришелье на Приморском бульваре в Одессе в ожидании политика, – сообщает «Интерфакс-Украина». – К месту встречи прибыли также противники Саакашвили, которые прогуливались по бульвару в масках с карикатурным изображением экс-Президента Грузии. Сторонники Саакашвили попытались выключить звуковую аппаратуру, через которую транслировалась музыка и оскорбления в адрес политика. В результате возникла потасовка, однако полиция быстро разделила оппонентов».

Ги Дебор и его книга «Общество спектакля»

Все, что мы видим сегодня – только иллюзии, симулякры, фарс, видимость, происходит только на сцене, это лишь картинка по каналам в зомбоящике, принадлежащим карманным олигархам, поставленным Западом. Что на самом деле происходит там, по ту сторону, за кулисами, где управляют кукловоды-предикторы и тайные общества? В 1967 г. известный французский философ-анархист и создатель «Ситуационного интернационала» Ги Дебор написал текст, граничащий с гениальностью под названием «Общество спектакля». Он писал: «Определенно, в нашу эпоху, когда образ предпочитают вещи, копию – оригиналу, представление – действительности, а видимость – бытию, лишь иллюзия обладает святостью. Истина же профанирована. Более того, святость возрастает в той мере, в какой уменьшается истина, а иллюзия при этом возрастает, да так, что высшая степень иллюзорности являет собой высшую степень святости. Понятие спектакля объединяет в себе и объясняет огромное количество различных явлений. Если рассматривать спектакль через призму его собственного о себе мнения, он подтверждает то, что человеческая, социальная жизнь является всего-навсего простой видимостью. Однако критика, добравшаяся до сути спектакля, разоблачает его как видимую негацию жизни, как отрицание жизни, ставшее видимым. Спектакль рассуждает о себе как о чём-то чрезвычайно хорошем, неоспоримом и недосягаемом. Он просто заявляет: «всё, что мы видим, – всё прекрасно; и всё прекрасное – перед нами». Отношение, которого спектакль к себе требует, есть в основе своей пассивное приятие; впрочем, он его уже добился, ему никто и не думал возражать – да и как мог возразить, если спектакль обладает монополией на видимость!»

Расстрел редакции журнала «Шарли Эбдо»

7 января 2015 года в ходе вооружённого нападения на офис редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских. Нападавших было двое, братья Саид и Шериф Куаши, произвели около тридцати выстрелов из автоматического оружия. Среди погибших сотрудников редакции (все-нетрадиционной ориентации) – рисовальщики-карикатуристы С.Шарбоннье, Ж.Кабю, Ж.Волински и Б.Верлак. По сообщениям СМИ, нападение произошло спустя несколько часов после появления в «Твиттере» издания карикатуры на одного из лидеров группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. С криками «Аллаху Акбар» террористы ворвались внутрь. Первой жертвой террористов стал сотрудник компании Фредерик Буассо – он был убит в приёмной на первом этаже. Затем, войдя в конференц-зал, боевики позвали «Шарба» (Стефана Шарбоннье, главного редактора издания). Когда тот вышел к террористам, они расстреляли его, а затем открыли огонь по остальным сотрудникам редакции. Стрельба длилась около 10 минут. По словам очевидцев, после нападения террористы кричали, что «отомстили за пророка». Нападение вызвало волну протестов по всему миру. В Париже прошёл грандиозный марш в память о жертвах терактов, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира, в частности Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Украины и других. Главным выгодополучателем этой срежиссированной кровавой трагедии был Джордж Соррос, который за 2 недели до этого приобрел журнал: после трагедии тираж поднялся в сотни раз и он заработал на этом многие миллионы долларов.

Взрывы жилых домов в России в 1999г.

Серия терактов в российских городах (Буйнакске, Москве и Волгодонске) 4-16 сентября 1999 года. В результате терактов 307 человек погибли, более 1700 человек получили ранения. Согласно официальной версии и приговорам судебных органов России, теракты были организованы и профинансированы руководителями незаконного вооружённого формирования Исламский институт «Кавказ» Эмиром аль-Хаттабом и Абу Умаровым и осуществлены нанятыми ими группами северокавказских боевиков. Эти теракты были направлены на массовую гибель людей, с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения. В своей книге «ФСБ взрывает Россию» известный опальный олигарх Борис Березовский излагает свою версию взрывов жилых домов в Москве и Волгодонске в 1999г. Он считает, что к этому причастны спецслужбы России. Именно эта трагедия, (такая же постановочная, как и 9/11, Евромайдан, война на Донбассе и Шарли Эбдо), была приурочена к приходу в Кремль нового исполняющего обязанности Президента В.Путина и являлась рукотворным спецпроектом ФСБ РФ для обеспечения в СМИ и общественном сознании второй победоносной войны в Чечне (первая была позорно проиграна алкоголиком Ельциным в середине 1990-х гг.). Это стало известно после того, как один из жителей домов, в которые были заложены мешки с гексагеном (взрывчатка), поздно возвращался домой и застал неизвестных в черных тренировочных костюмах как раз за самим процессом закладки динамита в подвал своего дома. Он поднял тревогу и приехала милиция, которая победоносно рапортовала о том, что героически был предотвращен теракт чеченских террористов.

Цветные революции как сценарные постановки

Революция-это насильственная смена режима в результате государственного переворота, полная перезагрузка строя, радикальная смена общественной формации, когда государство целенаправленно разрушают и начинают строить с нуля. За последние сто лет на Земле во многих странах произошли так называемые «бархатные» или «цветные» революции. Сценарий практически одинаковый. Когда мы говорим «цветная революция», то всегда имеем в виду спонтанные массовые беспорядки на основе студенческих и молодежных протестов, имеющие целью смещение действующих режимов на основе англо-саксонской модели так называемой «мягкой силы». В ходе таких беспорядков протестующие выставляют радикальные требования и обещают стоять до победного конца, при этом всячески подчеркивая мирный характер протеста, зачастую с помощью специальных символов, имеющих чисто постановочный характер. Главное, чтобы во всем поддерживать иллюзию спонтанности, когда «низы не могут – верхи не хотят», а не искусственной технологии, тщательно спланированной заранее. В качестве примера первой «цветной революции» можно привести «Революцию гвоздик» в Португалии в 1974 году. Кто был конечным заказчиком и спонсором цветных революций? Считается, что это Единое мировое правительство или Комитет 300 («Бельдельбергский клуб») – современные потомки масонов и иллюминатов. «Революция гвоздик» вдохновила использование определенного действия, символизирующего мирный характер. По легенде, свое название революция получила от жеста жительницы Лиссабона – С.Сейруш, продавщицы универмага, опустившей гвоздику в ствол винтовки встреченного ей солдата. Был сезон гвоздик, и по ее примеру граждане в массовом порядке начали раздавать солдатам красные гвоздики. Такие символы действуют эффективнее танков и пушек: диктатура Салазара была свергнута. Это гениальные разработки политтехнологов – творцов таких революций, главным из которых считается доктор Джин Шарп.

Кто вы, доктор Шарп?

Одетый сегодня по-стариковски нелепо, сгорбленно идет по улице, на его лице застыла туповатая гримаса и он все время виновато улыбается, как бы извиняясь за то, что все еще живет так долго. Но когда-то Дж. Шарп был прославленным политтехнологом 1970-90-х, «Макиавелли мирных переворотов» и автором так называемых «ненасильственных» стратегий свержения неугодных Америке политических режимов, в частности изложенных в его известной книге «От диктатуры к демократии» (настольная книга для всех современных революционеров из ЦРУ). Эти стратегии получили обобщенное название «мягкой силы». Автором термина были Джозеф Най и Роберт Киохэйн – теоретики транснационализма, разновидности неолиберализма (самой опасной на сегодня версии фашизма). Неолибералы, в отличие от неореалистов, настаивают, что на арене международных отношений кроме государств должны также иметь право действовать так называемые неправительственные организации (НПО), транснациональные корпорации (ТНК) и др. Именно деятельности НПО теоретики цветных революций придают главное значение в технологиях свержения законно избранных режимов по всему миру. Дело в том, что само название «НПО» целенаправленно вводит в заблуждение (это известная технология отвлечения внимания). Так называемые «неправительственные организации» на деле оказываются именно правительственными и финансируются из бюджета ЦРУ и Госдепа США. Прикрываясь мифом «мягкой силы» и прикидываясь оплотом демократии, американский империализм твердой поступью шагает по планете, подчиняя себе страны одну за другой.

Весь мир – театр, ЦРУ – глобальный режиссер цветных революций

При Рейгане были осуществлены: «Желтая революция» на Филиппинах (1986); «Желтоксан» в Казахстане (1986); «Жасминовая революция» в Тунисе (1987). Буш продолжил начатую Рейганом политику и очень преуспел в ней. В годы его правления (1989—1993) были проведены: Румыния-1989 г. (расстрел Н.Чаушеску), «Бархатная Революция» в Чехословакии (1989) и других странах Восточной Европы; События на площади Тяньэньмэнь – попытка революции (1989); «Тбилисские события» (беспорядки) в Грузии (1989); «Бульдозерная революция» в Югославии (1990); «Поющие Революции» в Прибалтике (1989—1990); «Черный январь» в Азербайджане – беспорядки (1990); Литва и Латвия-1991 (певучая революция), Антикоммунистический переворот в России (1991—1993). «Джордж Буш-младший продолжил дело отца – началась эскалация революций: Сербия (2000г. бульдозерная революция), «Революция Роз» в Грузии (2003); «Оранжевая Революция» на Украине (2004); Узбекистан (2005), «Пурпурная революция» в Ираке (2005); «Революция Тюльпанов» в Киргизии (2005); «Революция кедров» в Ливане (2005); «Васильковая революция» в Беларуси (2006); Цветная революция в Венесуэле (2006); «Революция кактусов» в Мексике (2006); «Шафрановая революция» в Мьянме (2007); Цветная революция в Армении (2008). Как мы видим, многие революции Буша были неудачными. При этом он фактически признался в своей причастности к революциям: В Ираке власть, по сути, была официально сменена США после военной операции и свержения Саддама Хусейна. Максимальный же масштаб «цветные революции» приобрели при Обаме – этом «нобелевском светоче мира». «Революция Твиттера» в Молдове (2009); Зеленая революция в Иране (2009); Революция «краснорубашечников» в Таиланде (2010); Дынная революция в Киргизии (2010); Египет, Ливия, Сирия-2011 (Арабская весна), «Вторая жасминовая революция» в Тунисе (2011); «Твиттерная революция» в Египте (2011); Жасминовая революция в Китае (2011); «Снежная революция» в Южной Осетии (2011); Цветная революция в Бахрейне (2011); Протесты в Иордании (2011); Цветная революция в Йемене (2011); Цветная революция в Ливии (2011), гражданская война и гибель Каддафи, Цветная революция в Сирии (2011); гражданская война, Белоленточные протесты в России (2011—2012); Цветная революция в Турции (2013); Протесты в Венесуэле (2013); Евромайдан на Украине (2013—2014); Революция зонтиков в Гонконге (2014); Цветная революция в Македонии (2015); Электромайдан в Армении (2015). И это далеко не полный перечень.

Итоги

Циничная постановочность видеообраза для ТВ-картинки ради далеко идущих политических целей характеризует технологии современного «общества спектакля». Во имя необходимой цели приносятся в жертву живые конкретные люди, чтобы достичь желаемого заказчиком эффекта и искомого результата подобных кровавых спектаклей. Нет ничего святого или просто нетронутого этой раковой опухолью спектакля, который бесконечно разрастается во все сферы жизни. В конце концов он захватит всё и всех. Ради чего? Ради бабла, большого бабла, огромного баблища, которого, как известно, много не бывает. Именно это является движущей силой общественных симулякров, имитирующих одно, а на самом деле – совсем другое. Кукловоды за кулисами обо всём позаботились, выпуская целый сонм бесов в умы современных украинцев. Они, масоны, хотят всех сделать одержимыми, чтобы все стали как они сами – бесноватыми и зависимыми от сил тьмы. Такое демонстративное презрение к любого рода ценностям и циничное пренебрежение принятыми в обществе нормами и правилами приличия, законами человеческого общежития, характерно только для аморальной «этики» тайных обществ масонов и иллюминатов, которые, как мы знаем, правят миром последние 600 лет.

Им необходимо как больше новых кровавых жертвоприношений для своих сатанинских ритуалов там, в Богемской роще, где все ныне живущие президенты США поклоняются и служат огромному изваянию Совы – масонскому божеству Бафомету. Все наши с вами, дорогой читатель, страдания и лишения для них – чистая психическая энергия, которой они питаются, вампиря ее из всего бедного человечества, которое для них не более, чем жертвенное мясо на их сатанинской скотобойне.