Престольный день в стенах Церковно-приходской школы

8 октября в стенах Церковно-приходской школы мы праздновали престольный день, день памяти великого угодника Божия преп. Сергия Игумена Радонежского. Велик он не в том, что провозглашал какие-то великие идеи, сотворил какие-то великие дела, а в другом. Велик в том, что он был скромен и смирен, во всем был послушным Богу. Велик в том, что вся его жизнь – это следование за Христом. Значение этого смиренного, но великого в любви Божией монаха для христианского просвещения трудно переоценить. Недаром XIV столетие нередко называют веком преподобного Сергия – единственного инока, которого благодарная память народа именует Игуменом Руси Святой, «неусыпным хранителем рода Христианского». Как пишет о нем известный историк В.О. Ключевский:

При имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшимся возможным и возрождению государственному, которое возможно тогда, когда народ держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады преподобного Сергия, положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание

По словам современников преп. Сергия, он всегда жил как бы в двух мирах – и в «горнем» и в «дольнем»: то он в самых «худых ризах» рубит себе бедную келью, то силой молитвы изводит из земли водный источник; то, как простой человек, копается в огороде, то становится свидетелем сошествия небесного огня в евхаристическую чашу на алтарном Престоле; то радуется приходу в обитель любого крестьянина и последнего нищего, то благоговейно встречает Саму Божию Матерь, посещающую, вместе с апостолами Петром и Иоанном, его убогое жилище. Он и духовидец, прозревающий тайны небесного мира, и опытный наставник братии, тонко разбирающийся в греховных борениях человеческих душ. Он «свой» и в радостно светлых ангельских сферах, и столь же неразрывно связан с окружающей скорбью родной земли.

Вся жизнь преподобного Сергия – это постоянный призыв к богообщению и христианской любви. Призыв этот впоследствии нашел весьма полное, хотя и краткое выражение: «Внимайте себе, братия, всех молю: прежде имейте страх Божий и чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную и смирение». В столь кратком поучении и передана вся суть завещания Сергия духовным потомкам: именно этому в основном он и учил – и именно это в основном народ и запомнил.

Откуда это было в преподобном Сергии? А все истоки — в его детстве. Он был сыном ростовских бояр Кирилла и Марии, которые верой и правдой служили ростовским князьям. Тогда никто не мог взойти на княжеский престол без разрешения хана, и потому каждый князь отправлялся в Золотую Орду, не зная, чем закончится это путешествие, ведь были случаи, когда наши князья не возвращались из Орды, когда они претерпевали там смерть, позор, мучения. Святой видимо, видел все это унижение, страх, неуверенность, которые посещали и тех, кто был призван руководить своим народом. Видел отрок Варфоломей всю опасность, которая проистекала от разделения. Не было бы этих позорных шествий в Орду, если бы князья и объединились воедино, и, наверное, рассказы отца во многом сформировали глубокое убеждение отрока Варфоломея, будущего Сергия, игумена Радонежского, в необходимости объединения народа.

Именно поэтому, преподобный Сергий оставил нам завет: «Взирая на образ единения Святой Троицы побеждайте ненавистное разделение мира сего». Этот призыв актуален, как никогда в наше время, когда силы, враждебные, стремятся разъединить народы, поэтому «Творя память преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка... Ворота лавры преподобного Сергия затворятся и лампады над его гробницей погаснут лишь тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополним его».

Несомненно, истоки такого восприятия действительности — от детства, от воспитания, от родителей. Но были и другие обстоятельства, которые, несомненно, повлияли на формирование личности преподобного Сергия. Кирилл и Мария были людьми не богатыми, но все-же влиятельными, и жили в достатке. Однако Богу было угодно провести их через обнищание — они разорились, и все это произошло на глазах Варфоломея…Что нередко происходит, когда успех, удача отворачиваются от людей? Одни впадают в панику, другие в уныние, третьи руки на себя накладывают, четвертые теряют всякие жизненные ориентиры, — словом, внешние обстоятельства, неблагополучие, сменив благосостояние, разрушает человеческую личность. А для Варфоломея пример родителей стал примером труда и созидания. Оказывается, и бояре могли трудиться, в том числе своими руками, и не впадать в уныние, но благодарить Бога, воспитывать своих детей, духовно возрастать. Наверное, отрок Варфоломей размышлял на темы скоротечности, призрачности человеческой силы, в особенности человеческого богатства и власти. Пример родителей помог сформировать такое отношение к внешним благам, и потому он, принадлежа к аристократии, еще в юности порывает с внешним миром, с возможностью сделать политическую или военную карьеру, и уходит в монастырь, ставший потом Троице-Сергиевой Лаврой.

И, наверное, вот еще о чем следует сказать сегодня, о том, что и он имел опыт уничижения — опыт, благодаря которому он стал сильным, внутренне концентрированным, сосредоточенным, способным преодолевать трудности. Ведь в детстве Варфоломею не давалось учение.

Как дети реагируют, когда не могут успевать вместе с другими? Кто-то изо всех сил пытается учиться, но поняв, что у него не получается, исполняется чувства агрессии, недоброжелательности, — нередко такие люди пополняют число преступников. А отрок Варфоломей принимал свою ограниченность со смирением, как некое Божие посещение. Он горячо молился Богу, чтобы Тот вывел его из этого состояния. И мы знаем, что произошло чудо, так что отрок Варфоломей обрел удивительные интеллектуальные способности, которые сделали из него не только мудрого наставника, но и подлинного духовного отца народа.

Говоря о преподобном Сергии, мы говорим и о его родителях Кирилле и Марии, причисленных к лику святых. Мы вспоминаем сегодня их подвиг жизни. Мы вспоминаем их личный вклад в формирование характера преподобного Сергия, и одновременно задумываемся о наших родителях, о современных родителях, о детях. И мы понимаем, что эти удивительные примеры из прошлого могут и сегодня многим помочь понять, что означает подлинное воспитание детей. Это всегда личный пример — пример трудолюбия, мужества, спокойствия, любви; пример отношения к внешним, материальным обстоятельствам; пример того, как духовная жизнь, являясь доминантой человеческой жизни, преобразует эту жизнь.

Пример отрока Варфоломея — это пример и для наших детей, для нашей молодежи. На этом примере можно убедиться, что печальные внешние обстоятельства, даже объективные, такие как неспособность учиться или невозможность иметь крепкое здоровье, могут либо разрушить жизнь, либо стать основой формирования особых черт характера и личности, как и произошло в случае с преподобным Сергием. И поэтому сегодня молитва наша к преподобному Сергию о родителях и детях, о наших семьях, а значит, о будущем нашего Отечества, да услышит Преподобный наши мольбы, которые с особой силой звучат сегодня из нашего сердца.