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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Большое дерево раздавило автомобиль на Черемушках

Категория: Новости


Происшествие произошло накануне вечером на улице Варненской.
Там большое и внешне здоровое дерево внезапно рухнуло прямо на стоящий под ним автомобиль «Шевроле».
Для того, чтобы высвободить машину, понадобилось привлекать спасателей, которые бензопилами распилили дерево и убрал его фрагменты.
Что жен до причин падения, то пока они непонятны. Ведь сколько -нибудь сильных порывов ветра в районе не ощущалось.
Напомним, что городские власти и полицейские уже неоднократно просили автовладельцев по возможности не оставлять своих «стальных коней» под деревьями.



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