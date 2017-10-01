Большое дерево раздавило автомобиль на Черемушках

Происшествие произошло накануне вечером на улице Варненской.

Там большое и внешне здоровое дерево внезапно рухнуло прямо на стоящий под ним автомобиль «Шевроле».

Для того, чтобы высвободить машину, понадобилось привлекать спасателей, которые бензопилами распилили дерево и убрал его фрагменты.

Что жен до причин падения, то пока они непонятны. Ведь сколько -нибудь сильных порывов ветра в районе не ощущалось.

Напомним, что городские власти и полицейские уже неоднократно просили автовладельцев по возможности не оставлять своих «стальных коней» под деревьями.