Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской

Геннадий Труханов указал начальнику управления дорожного хозяйства Андрею Шмагаю на необоснованное затягивание ремонтных работ на улице Пушкинской на пересечении с большой арнаутской, где уже более недели идут работы по «прокладке» пандусов.

«Что там происходит? И пандусов нет, плита снята! Это что-стройка века?» -возмутился мэр.

Он потребовал «закрыть вопрос « в ближайшие дни и впредь четко определять и выполнять сроки проводимых работ.

Напомним, что об острую нехватку пандусов в центральной части города неоднократно сигнализировали как волонтеры, так и сами люди с ограниченными физическими возможностями.