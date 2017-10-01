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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской

Категория: Новости


Мэр крайне недоволен темпами работ на улице Пушкинской

Геннадий Труханов указал начальнику управления дорожного хозяйства Андрею Шмагаю на необоснованное затягивание ремонтных работ на улице Пушкинской на пересечении с большой арнаутской, где уже более недели идут работы по «прокладке» пандусов.

«Что там происходит? И пандусов нет,  плита снята! Это что-стройка века?» -возмутился мэр.

Он потребовал «закрыть вопрос « в ближайшие дни и впредь четко определять и выполнять сроки проводимых работ.

Напомним, что об острую нехватку пандусов в центральной части города неоднократно сигнализировали как волонтеры, так и сами люди с ограниченными физическими возможностями.



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