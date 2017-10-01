Муниципальная охрана взяла под контроль многострадальный дом Русова

КП «Муниципальная охрана» организовала, наконец, постоянный пост в доме Русова.

По информации пресс-службы мэрии там организован круглосуточный пост.

«Сотрудники КП будут неотлучно находиться на объекте, чтобы не допустить нахождение там посторонних лиц и предотвращать различные чрезвычайные ситуации!»

С этой же целью будет восстановлено ограждение по периметру здания.

Напомним, что дом Русова уже неоднократно горел. Последний пожар произошло 30 сентября.

Причем согласно выводам экспертов ГСЧС, имел место «занесение очага возгорания из вне». Проще говоря, преднамеренный поджог!