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  • Просмотров: 283
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На поселке Котовского иномарка «поцеловала» автобус

Категория: Новости


ДТП произошло накануне на проспекте Добровольского.

По информации патрульной полиции, там автомобиль «ДЕУ» столкнулся с автобусом «Богдан».

В результате пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

Проводится расследование.

Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автомобиля, который не выбрал безопасной дистанции и с врезался сзади в идущий в том же направлении автобус.

Напомни, что несоблюдение безопасной дистанции и нарушения скоростного режима является основными причинами подобных «одностройных» столкновений.



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