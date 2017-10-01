На поселке Котовского иномарка «поцеловала» автобус

ДТП произошло накануне на проспекте Добровольского.

По информации патрульной полиции, там автомобиль «ДЕУ» столкнулся с автобусом «Богдан».

В результате пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована.

Проводится расследование.

Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал водитель автомобиля, который не выбрал безопасной дистанции и с врезался сзади в идущий в том же направлении автобус.

Напомни, что несоблюдение безопасной дистанции и нарушения скоростного режима является основными причинами подобных «одностройных» столкновений.