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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области построят крупнейший торговый центр

Категория: Новости


Об этом сообщили на встрече с губернатором Максимом Степановым представители французской компании «Иммошан».

Торговый центр будет располагаться на территории почти в 14 гектаров на территории Овидиопольского района между Таировским кладбищем и жилмассивом «Радужный». То есть практически на городской черте.

На  четырех уровнях будут располагаться почти полтораста магазинов. В результате будет создано более тысячи рабочих мест.

Отметим, что подобные центры уже успешно действуют в ряде крупных городов страны

По имеющейся информации, строительные работы начнутся уде в самое ближайшее время. Только на первом этапе инвестор намерен вложить в строительство объекта пятьдесят миллионов долларов.

Напомним, что о  необходимости развития инфраструктуры в пригородных жилмассивах неоднократно заявляли городские власти.  Однако речь шла не столько о торговых центрах, сколько о детских садах,  школах т поликлиниках.



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