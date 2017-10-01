В Одесской области построят крупнейший торговый центр

Об этом сообщили на встрече с губернатором Максимом Степановым представители французской компании «Иммошан».

Торговый центр будет располагаться на территории почти в 14 гектаров на территории Овидиопольского района между Таировским кладбищем и жилмассивом «Радужный». То есть практически на городской черте.

На четырех уровнях будут располагаться почти полтораста магазинов. В результате будет создано более тысячи рабочих мест.

Отметим, что подобные центры уже успешно действуют в ряде крупных городов страны

По имеющейся информации, строительные работы начнутся уде в самое ближайшее время. Только на первом этапе инвестор намерен вложить в строительство объекта пятьдесят миллионов долларов.

Напомним, что о необходимости развития инфраструктуры в пригородных жилмассивах неоднократно заявляли городские власти. Однако речь шла не столько о торговых центрах, сколько о детских садах, школах т поликлиниках.