Банда, совершившая ночью разбойное нападение на микроавтобус с предпринимателями уже задержана

Накануне ночью на трассе в Херсонской области было совершено разбойное нападение на микроавтобус «Мерседес». В котором группа предпринимателей ехала в Одессу за товаром.

Преступники, вначале пробили микроавтобусу колеса заранее разложенными на дороге специально изготовленными гвоздями, а затем, когда водитель остановил машину, ворвались в салон и под угрозой применения огнестрельного оружия отобрали денежные средства, ценные вещи , мобильные телефоны и часы. После чего скрылись на двух автомобилях.

Сразу после этого водитель микроавтобуса сообщил о происшедшем в полицию.

Благодаря оперативным мероприятиям правоохранители установили место нахождения банды и уже утром осуществили задержание. Изъяты более двухсот тысяч гривен, ювелирные изделия, часы и дорогие мобильные телефоны.

По предварительным данным, в банде насчитывалось, по меньшей мере, десять человек., у которых только в момент задержания изъято две единицы огнестрельного оружия.

Начато уголовное производство по статье 188 УК Украины (разбой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Как преступники узнали о времени и направлении движения микроавтобуса с предприниматели, выясняет следствие.