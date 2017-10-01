В Одессе неадекватный водитель протаранил маршрутку

ДТП произошло накануне вечером на Балтской дороге.

Там автомобиль «Форд» лоб в лоб врезался в двигавшуюся навстречу маршрутный автобус . В результате сам водитель иномарки и его пассажир получили травмы.

Проводится расследование. Официальных выводов полиции пока нет.

Впрочем, по мнению очевидцев, водитель автомобиля вел себя неадекватно и выглядел, как человек, находящийся в состоянии опьянения.

Напомни, что по информации пресс-службы патрульной полиции, несмотря на значительное ужесточения наказания за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, любители «пьяной езды» выявляются чуть ли не ежедневно.