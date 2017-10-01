УНИКАЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ОДЕССКИХ МЕДИЙЩИКОВ

В течение сентября-октября нынешнего года 12 одесских журналистов и фрилансеров удостоились наград на Всеукраинских конкурсах СМИ. Такого успеха за столь короткий срок одесская журналистика еще не знала. В частности, победителями Конкурса журналистских материалов на гендерную тематику стали Александр Галяс и Тамара Гладкая. Призовые места в этом конкурсе достались Ирине Назарчук и Евгении Геновой. Валерия Егошина и Елена Чернышева получили награды за победу в конкурсе журналистских расследований имени Василия Сергиенко. На этом же конкурсе в финал попали работы Александра Волошина, Сергея Сарафанюка, Григория Козьмы и опять таки Валерии Егошиной. Они отмечены призами.

И наконец на одном из крупнейших национальных конкурсов «Репортеры надежды в Украине» три диплома финалиста получил Александр Галяс, по одному - Инна Ищук, Мария Гудыма и Анастасия Степаненко. Таким образом, 12 наших земляков и землячек имеют всего 16 наград, четыре из которых - за первые места.