Суд вернул Министерству обороны Украины земли обороны

Вчера, 10 октября 2017 года, Высший хозяйственный суд Украины своим постановлением вернул в сферу управления Министерства обороны Украины земли обороны.

Решение суда признаёт недействительным договор аренды земли, заключенный Тарутинской районной государственной администрацией Одесской области с частными предпринимателями. Кроме этого, признано незаконным и отменено соответствующее распоряжение Тарутинской районной государственной администрации. Так, Министерству обороны Украины вернули земельный участок площадью 50 га.

Отметим, что это не первое решение, которым Минобороны возвращают земельные участки. До этого был возвращён земельный участок на территории военного городка №11 Тарутинского района Одесской области площадью 214,29 га и стоимостью 706 тысяч гривен.