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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Мужчина и женщина решили ограбить 90-летнего старика

Категория: Новости

Мужчина и женщина решили ограбить 90-летнего старика

В Измаиле мужчина и женщина решили ограбить 90-летнего старичка, который проживал один. Они представились дедушке работниками газовой службы и проникли в квартиру под предлогом сверки счетчика. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.
В итоге грабитель толкнул пенсионера. Тот упал, ударившись головой об пол. Злоумышленник обыскал карманы пожилого хозяина и похитил кошелек с 4600 гривнами. 

Потерпевший сообщил об инциденте в полицию. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Однако к тому времени часть денег они уже успели потратить.
Сейчас 29-летний мужчина находится под домашним арестом, также решается вопрос о привлечении к ответственности его сообщницы.



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