Мужчина и женщина решили ограбить 90-летнего старика

В Измаиле мужчина и женщина решили ограбить 90-летнего старичка, который проживал один. Они представились дедушке работниками газовой службы и проникли в квартиру под предлогом сверки счетчика. Об этом рассказали в пресс-службе областной полиции.

В итоге грабитель толкнул пенсионера. Тот упал, ударившись головой об пол. Злоумышленник обыскал карманы пожилого хозяина и похитил кошелек с 4600 гривнами.

Потерпевший сообщил об инциденте в полицию. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Однако к тому времени часть денег они уже успели потратить.

Сейчас 29-летний мужчина находится под домашним арестом, также решается вопрос о привлечении к ответственности его сообщницы.