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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Бывшему гуманитарному вице-мэру Одессы «сидение в четырех стенах» больше не грозит

Категория: Новости


Приморский районный суд Одессы отклонил просьбу Прокуратуры избрать меру пресечения для обвиняемой по делу, связанному с трагедией в лагере «Виктория» Зинаиде Цвиринько в виде круглосуточного домашнего ареста.

Согласно вынесенному судебному решению  бывший вице-мэр по гуманитарным вопросам  отпущена под личные обязательства. То есть без каких-либо ограничений.

По информации нашего корреспондента, Прокуратура не смирилась с таким решением и готовит  его обжалование.

Напомним, что сразу после пожара в «Виктории», в ходе которого погибли трое детей, Зинаида Цвиринько уволилась с занимаемой должности под предлогом выхода на пенсию.

 

 



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