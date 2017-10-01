Бывшему гуманитарному вице-мэру Одессы «сидение в четырех стенах» больше не грозит

Приморский районный суд Одессы отклонил просьбу Прокуратуры избрать меру пресечения для обвиняемой по делу, связанному с трагедией в лагере «Виктория» Зинаиде Цвиринько в виде круглосуточного домашнего ареста.

Согласно вынесенному судебному решению бывший вице-мэр по гуманитарным вопросам отпущена под личные обязательства. То есть без каких-либо ограничений.

По информации нашего корреспондента, Прокуратура не смирилась с таким решением и готовит его обжалование.

Напомним, что сразу после пожара в «Виктории», в ходе которого погибли трое детей, Зинаида Цвиринько уволилась с занимаемой должности под предлогом выхода на пенсию.