Сразу два пожара произошли накануне в Одесской области. Один человек погиб

Первый произошел около 2 часов ночи в селе Большой Буялык Ивановского района . По информации ГСЧС, очаг возгорания был в одном из сараев. Огонь потушили в течение часа. В результате пожара 71-летний хозяин дома получил ожоги более 10% тела и был госпитализирован.

Второй пожар случился в селе Горлица Болградского района около половины пятого утра.

На сей раз возгорание произошло непосредственно в доме.

Несмотря на то, что пожарные прибыли менее, чем через пять минут после вызова и за полчаса погасить огонь, трагедии избежать не удалось.

На месте возгорания было обнаружено тело 33-х летнего мужчины. Что стало причиной его гибели, выясняет следствие.