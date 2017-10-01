Задержан похититель камер наружного видеонаблюдения

32-летний мужчина без определенного места жительства обоснованно подозревается в совершении 13 краж и незаконном хранении в гараже боевых припасов.



В ходе следствия было установлено, что подозреваемый путем демонтажа с фасадов зданий за один год похитил 23 камеры наружного видеонаблюдения и 2 светодиодных фонаря, которые принадлежат местным жителям, двум фирмам, двум банкам и ломбарду. Общая сумма ущерба составляет 62000 гривен.

Также мужчина незаконно хранил в гараже, в котором временно проживал, предметы, похожие на патроны для автомата. По его словам, он нашел пакет с 51 патроном на улице и спрятал их в своем временном месте проживания. Изъятое направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертизы.

Известно, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.