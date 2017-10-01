Одесские вузы приняли участие в проекте University Challenge

В Impact Hub Odessa состоялся финал University Challenge – проекта, целью которого стало улучшение климата в университетах руками самих студентов.

Проект стартовал 11 сентября, в нем приняли участие три одесских вуза: Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесский национальный политехнический университет и Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова. В течении трех недель студенты создавали и воплощали в жизнь проекты для развития своей alma mater.

Всего за победу в проекте боролись шесть команд. От Национального университета «Одесская юридическая академия» свои проекты представили сразу две команды: от факультета журналистики и факультета психологии, политологии и социологии. Проект факультета журналистики привлек внимание к проблеме экологии путем украшения корпуса факультета оригами журавлей из отработанных материалов.

На сегодняшний день в каждом университете достаточное количество отработанного материала, который не утилизируется должным образом. В своем проекте мы хотели обратить внимание общественности на возможность сделать наш мир немного красивее, не используя дополнительные материалы.

— комментирует проект студентка первого курса факультета журналистики Руслана Зубко.

Так же Национальный университет «Одесская юридическая академия» представила команда факультета психологи, политологии и социологии во главе с преподавателем кафедры политических теорий, доцентом, кандидатом политических наук, руководителем Дискуссионного политологического клуба Кройтором Артемом Викторовичем.

Члены жюри и онлайн голосование определили победителей проекта, ими стали команда из Одесского национального политехнического университета представивши проект создания на базе Библиотеки ОНПУ коворкинга.

В состав жюри так же входил Глава аппарата президента НУ «ОЮА», доцент Федоров Валентин Андреевич:

Это очень здорово, что в наше время появились дополнительные возможности для раскрытия творческого потенциала наших студентов. Команды действительно представили сильные проекты, возможно для победы кому-то не хватило немножко уверенности.

Ребята из политехнического университета представили продуманный и обоснованный проект, который при правильной реализации станет действительно маленькой фишкой их университета.

Хотелось бы отметить, что в Национальном университет «Одесская юридическая академия» уже порядка двух лет функционируют 5 коворкинговых пространств среди которых: в летнее время In Spase, творческая лаборатория TROOM на базе факультета журналистики и другие, где студенты в свободное время от занятий имеют возможность посещать лекции работников СМИ и выдающихся гостевых лекторов, практикующих юристов, которые несколько раз в месяц посещают НУ «ОЮА».