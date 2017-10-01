Одна из первых судей Международного уголовного суда посетила Одессу

Судья Международного уголовного суда, судья Конституционного суда Латвии Анита Ушацка впервые посетила Одессу. Анита Ушацка – профессор права. Она издала много научных трудов о конституционном, административном и международном праве. Целью её визита стало участие в конференции на тему «Международное уголовное правосудие в турбулентном мире», которая проходила в Национальном университете «Одесская юридическая академия». В рамках научной конференции Анита Ушацка поделилась своим опытом со студентами вуза.

Это очень важное событие в стенах Юридической академии, потому что тема важна, особенно сейчас, когда столько конфликтов в мире. И очень близко от нас в Европе. Такая конференция показывает интерес молодых юристов к этим темам. — рассказывает Анита Ушацка.

Конференция стала площадкой для обмена опытом между экспертами, практикующими международное уголовное право в разных странах. Так, одним из докладчиков на конференции был доктор Эйке Кристиан Фесефельдт, прокурор, доцент Университета Штутгарта, который рассказал о трудностях и их преодолении при имплементации международного уголовного права в Германии. Также с докладом выступил почетный вице-президент Международной ассоциации уголовного права Питер Вилкицки.

На конференции представили 9 презентаций. Особенно важными были темы статута Международного уголовного суда и взаимодействия национального права с международным.

После встречи со студентами, иностранные гости встретились и поделились своими впечатления с президентом Юракадемии Сергеем Киваловым. Народный депутат ранее посещал Международный уголовный суд, а первый председатель суда Филипп Кирш 10 лет назад стал почетным доктором «Honorius Causa» Национального университета «Одесская юридическая академия».

Мы все прекрасно помним, как 10 лет назад Филипп Кирш посещал Национальный университет «Одесская юридическая академия» и встречался с нашими студентами. Тогда все говорили, что Одесса нарушила протокол. Ведь во время своего официального визита в Украину, в первую очередь Филипп Кирш посетил именно наш город и наш вуз, а не Киев, как это принято. — вспоминает Сергей Кивалов.

Одесская Юракадемия тесно связана с Международным уголовным судом еще и потому что ежегодно студенты проходят стажировки в Гааге. Такое сотрудничество университета с международными коллегами указывает на стремление украинских специалистов к европейским стандартам.

Сергей Кивалов также встречался с президентом Международного уголовного суда Санг-Хьюн Сонгом и обсуждал с ним возможность присоединения Украины к системе МУС, о ратификации Римского статута и обязательствах, которые должна будет взять на себя Украина, когда войдёт в систему международной уголовной юстиции.

Тогда президент МУС отметил, что Украина не является членом МУС, но, вполне возможно, скоро присоединится к этому важнейшему международному юридическому учреждению. Ведь именно Международный уголовный суд является «последним рубежом» судебного преследования наиболее тяжких международных преступлений: геноцида и вооруженной агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности. Однако, чтобы присоединиться к МУС, государство должно ратифицировать Римский статут – главный правоустанавливающий документ МУС, выполняющий, одновременно, функции «уголовного кодекса», содержащего составы преступлений и «уголовно-процессуального кодекса», определяющего процедуру досудебного расследования и судебного рассмотрения.