Одна из первых судей Международного уголовного суда посетила Одессу

Судья Международного уголовного суда, судья Конституционного суда Латвии Анита Ушацка впервые посетила Одессу. Анита Ушацка – профессор права. Она издала много научных трудов о конституционном, административном и международном праве. Целью её визита стало участие в конференции на тему «Международное уголовное правосудие в турбулентном мире», которая проходила в Национальном университете «Одесская юридическая академия». В рамках научной конференции Анита Ушацка поделилась своим опытом со студентами вуза.
Конференция стала площадкой для обмена опытом между экспертами, практикующими международное уголовное право в разных странах. Так, одним из докладчиков на конференции был доктор Эйке Кристиан Фесефельдт, прокурор, доцент Университета Штутгарта, который рассказал о трудностях и их преодолении при имплементации международного уголовного права в Германии. Также с докладом выступил почетный вице-президент Международной ассоциации уголовного права Питер Вилкицки.
На конференции представили 9 презентаций. Особенно важными были темы статута Международного уголовного суда и взаимодействия национального права с международным.
После встречи со студентами, иностранные гости встретились и поделились своими впечатления с президентом Юракадемии Сергеем Киваловым. Народный депутат ранее посещал Международный уголовный суд, а первый председатель суда Филипп Кирш 10 лет назад стал почетным доктором «Honorius Causa» Национального университета «Одесская юридическая академия».
Одесская Юракадемия тесно связана с Международным уголовным судом еще и потому что ежегодно студенты проходят стажировки в Гааге. Такое сотрудничество университета с международными коллегами указывает на стремление украинских специалистов к европейским стандартам.
Сергей Кивалов также встречался с президентом Международного уголовного суда Санг-Хьюн Сонгом и обсуждал с ним возможность присоединения Украины к системе МУС, о ратификации Римского статута и обязательствах, которые должна будет взять на себя Украина, когда войдёт в систему международной уголовной юстиции.
Тогда президент МУС отметил, что Украина не является членом МУС, но, вполне возможно, скоро присоединится к этому важнейшему международному юридическому учреждению. Ведь именно Международный уголовный суд является «последним рубежом» судебного преследования наиболее тяжких международных преступлений: геноцида и вооруженной агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности. Однако, чтобы присоединиться к МУС, государство должно ратифицировать Римский статут – главный правоустанавливающий документ МУС, выполняющий, одновременно, функции «уголовного кодекса», содержащего составы преступлений и «уголовно-процессуального кодекса», определяющего процедуру досудебного расследования и судебного рассмотрения.