В Одессе пьяный водитель протаранил столб. И снес его

Происшествие произошло накануне на улице Чубаевской.

Там автомобиль «Лексус» врезался в столб электропередач. Пострадал водитель автомобиля. С многочисленными травмами он госпитализирован.

Что сало причиной столкновения «движимости с недвижимостью», выясняется.

По предварительной информации, пострадавший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, ч то случаи «пьяной езды» регистрируются в Одесской области практически ежедневно.

И тот факт, что за такое «удовольствие», даже если оно не привело к серьезным последствиям, виновнику грозит штраф более, чем в 10 тысяч гривен и годовое лишение прав пока ситуацию не меняет.