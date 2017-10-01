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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе пьяный водитель протаранил столб. И снес его

Категория: Новости


Происшествие произошло накануне на улице Чубаевской.
Там автомобиль «Лексус» врезался в столб электропередач. Пострадал водитель автомобиля. С многочисленными травмами он госпитализирован.
Что сало причиной столкновения «движимости с недвижимостью», выясняется.
По предварительной информации, пострадавший водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, ч то случаи «пьяной езды» регистрируются в Одесской области практически ежедневно.
И тот факт, что за такое «удовольствие», даже если оно не привело к серьезным последствиям, виновнику грозит штраф более, чем в 10 тысяч гривен и годовое лишение прав пока ситуацию не меняет.



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