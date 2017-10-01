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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Серьезная транспортная пробка сковала движение по улице Львовской

Категория: Новости


Причиной стало не банальное ДТП, а ушедшая из под колес земля. В буквальной смысле этого слова.

На проезжей части внезапно образовался глубокий провал.

Достаточно оперативно прибывшие на место полицейские сделали все, что смогли –огородили прилегающую территорию.

Что, собственно, и вызвало транспортный затор.

По информации коммунальщиков, причиной , вероятно, сал прорыв канализационного коллектора. Что привело к постепенному вымыванию почвы под асфальтовым покрытием.

Так что теперь необходимы серьезные ремонтные работы. В противном случае новый провал не заставит себя ждать.



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