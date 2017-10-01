Серьезная транспортная пробка сковала движение по улице Львовской

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Причиной стало не банальное ДТП, а ушедшая из под колес земля. В буквальной смысле этого слова.
На проезжей части внезапно образовался глубокий провал.
Достаточно оперативно прибывшие на место полицейские сделали все, что смогли –огородили прилегающую территорию.
Что, собственно, и вызвало транспортный затор.
По информации коммунальщиков, причиной , вероятно, сал прорыв канализационного коллектора. Что привело к постепенному вымыванию почвы под асфальтовым покрытием.
Так что теперь необходимы серьезные ремонтные работы. В противном случае новый провал не заставит себя ждать.