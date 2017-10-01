Одессит намерен «на своих двоих» покорить Америку

Такие планы озвучил известный одесский путешественник Руслан Верин.

Впрочем, как выяснилось, он «замахнулся» все же не на всю Америку, а только на Северную Америку –от Канады до Мексики.

И покорять ее он будет не отсчитывая ногами американские версты, а крутя им педали велосипеда.

В ближайшее время он намерен стартовать в городе Прадхо-Бэй на Аляске и завершить свой вело-марш в Мехико.

В дальнейшем одессит намерен тем же способом проехать и через всю Южную Америку.

Напомним, что ранее Руслан Верин совершил вело-марафон от Одессы до Сингапура.