Уголовное дело в отношении банды похитителей отправлено в суд

По информации областной прокуратуры, речь идет о группе иностранных граждан, которые летом похитили, а затем убили турецкого бизнесмена.

Тогда они требовали у семьи похищенного выкуп, но не дождавшись его , убили пленника.

Теперь задержанных будут судить сразу по рем статьям –похищение человека, вымогательство и умышленное убийство.

По совокупности содеянного им реально грозит наказание в виде 10-15 лет заключения, а , возможно, и пожизненного заключения.

По имеющейся информации, дело будет рассматриваться в Малиновском районном суде.