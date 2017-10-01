Глеб Милютин: в текущем году собственное дело открыли 18 000 новых физических лиц-предпринимателей Одесчины

«Максимальная поддержка будущих предпринимателей, создание комфортных условий ведения бизнеса и уплаты налогов - это те составляющие, которые способствуют активизации предпринимательской активности в Одесском регионе», - отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

По его словам, из общего количества физических лиц-предпринимателей, подавших заявления о прекращении деятельности в 2017 году, почти 70% (14 тысяч) на протяжении последних лет предпринимательскую деятельность не осуществляли.

Вместе с тем, за январь-сентябрь 2017 года свой бизнес зарегистрировали почти 18 тысяч новых предпринимателей, которые успешно осуществляют свою деятельность, создают новые рабочие места и наполняют бюджет.

Всего, в Одесской области на упрощенной и общей системах налогообложения осуществляют деятельность 125 000 физических лиц - предпринимателей.

Из них, плательщиками единого налога, по состоянию на 01.10.2017 года, являются почти 81 000 физических лиц-предпринимателей. По сравнению с началом года, количество плательщиков единого налога увеличилось на 12 000.

Наиболее популярной среди субъектов хозяйствования остается вторая группа единого налога – ее применяет каждый второй предприниматель. Третью группу единого налога избрали 22 000 субъектов хозяйствования, а первую – 17 879 предпринимателей.

Руководитель фискальной службы Одесской области также сообщил, что с начала года наблюдается рост как численности предпринимателей, так и поступлений единого налога.

Так, за январь-сентябрь 2017 года физическими лицами-предпринимателями в местные бюджеты направлено 686 млн грн единого налога. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 256 млн грн, или на 60 %.