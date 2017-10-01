Нетрезвый молодой человек избавился от наркотиков прямо на глазах у полиции

Сотрудники полиции охраны на одном из рынков Одессы обратили внимание на подозрительного молодого человека, который в открытую распивал алкоголь. Увидев представителей правоохранительных органов, 23-летний мужчина изменил направление своего движения и стал что-то выбрасывать из карманов.

Однако уйти ему далеко не удалось – одессит был задержан. В выброшенных им пакетах находились наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведутся досудебные разбирательства. Обвиняемому грозит до 3 лет тюремного заключения.