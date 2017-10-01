Неизвестный проник в офисное помещение, откуда пытался украсть ноутбук

Неизвестный, воспользовавшись открытым окном, проник в офисное помещение, откуда украл ноутбук. Однако унести свою «добычу» злоумышленник не смог – сработала охранно-пожарная сигнализация.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и задержали на «горячем» 28-летнего жителя Раздельнянского района, в руках которого была украденная вещь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия. Обвиняемому грозит от 3 до 6 лет тюремного заключения.