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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Неизвестный проник в офисное помещение, откуда пытался украсть ноутбук

Категория: Новости

Неизвестный, воспользовавшись открытым окном, проник в офисное помещение, откуда украл ноутбук. Однако унести свою «добычу» злоумышленник не смог – сработала охранно-пожарная сигнализация.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и задержали на «горячем» 28-летнего жителя Раздельнянского района, в руках которого была украденная вещь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия. Обвиняемому грозит от 3 до 6 лет тюремного заключения.



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