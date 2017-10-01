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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Украинцев ждут длительные выходные

Категория: Новости

Украинцев ждут длительные выходные

Украинцев ждут длительные выходные  по случаю Дня защитника Украины — 14-16 октября.

Государственный праздник отмечается 14 октября и выпадает в этом году на субботу.

Согласно законодательству, в таком случае праздник переносится на понедельник.



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