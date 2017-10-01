Украинцев ждут длительные выходные по случаю Дня защитника Украины — 14-16 октября.
Государственный праздник отмечается 14 октября и выпадает в этом году на субботу.
Согласно законодательству, в таком случае праздник переносится на понедельник.
Категория: Новости
Украинцев ждут длительные выходные по случаю Дня защитника Украины — 14-16 октября.
Государственный праздник отмечается 14 октября и выпадает в этом году на субботу.
Согласно законодательству, в таком случае праздник переносится на понедельник.