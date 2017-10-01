Сбежавшие из приюта мальчики найдены

Вчера, 11 октября, из приюта сбежали двое несовершеннолетних мальчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Спустя некоторое время правоохранители получили информацию о двух мальчиках, находившихся без сопровождения взрослых, в Приморском районе. Их заметили полицейские охраны и сразу же вызвали патрульных.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что это именно те парни, которые уже находятся в розыске.

В конечном итоге детей - 10 и 14 лет сопроводили в отдел полиции и передали работникам ювенальной превенции для выяснения всех обстоятельств.



