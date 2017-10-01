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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Рейсовый автобус «Одесса-Черноморск» попал в серьезное ДТП

Категория: Новости


По информации ГУНП в районе села Александровка рейсовый автобус маршрута №25 столкнулся с такси, после чего врезался в стену жилого дома.
В результате пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом со стоянии.
Проводится расследование. Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал водитель такси «Хюндай», который, собственно и врезался в автобус, внезапно свернув с второстепенно улицы.
По данным полиции, водитель находился в состоянии сильного опьянения.
Отметим, что ДТП с участием нетрезвых водителей происходят на дорогах Одесской области почти ежедневно.



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