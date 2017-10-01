Рейсовый автобус «Одесса-Черноморск» попал в серьезное ДТП

По информации ГУНП в районе села Александровка рейсовый автобус маршрута №25 столкнулся с такси, после чего врезался в стену жилого дома.

В результате пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом со стоянии.

Проводится расследование. Согласно предварительным данным, виновником столкновения стал водитель такси «Хюндай», который, собственно и врезался в автобус, внезапно свернув с второстепенно улицы.

По данным полиции, водитель находился в состоянии сильного опьянения.

Отметим, что ДТП с участием нетрезвых водителей происходят на дорогах Одесской области почти ежедневно.