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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Молодая женщина лишила жизни свою трехмесячную дочку

Категория: Новости


Молодая женщина лишила жизни свою трехмесячную дочку

Трагедия произошла накануне в Одессе.

По информации ГУНП, накануне в полицию обратился 31-летний мужчина, сообщивший о том, что его жена убила из новорожденную дочь.

На место немедленно выехала оперативная группа, которая установила, что 28-ми летняя женщина задушила свою трехмесячную дочку подушкой.

Свой поступок женщина пояснила «…послеродовой депрессией  и душевным опустошением.

По имеющимся данным, после совершения преступления она попыталась покончить с собой, наглотавшись снотворного, но таблетки якобы не подействовали.

Женщина задержана.

По факту преступления начато уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство).



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