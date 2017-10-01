Сегодня жителей центра города оставят без воды

Сегодня жителей центра города ждет неприятный «сюрприз»: по причине аварии водопровода на улице композитора Нищинского.

Восемь центральных улиц города временно останутся без воды:

улица Ковалевского, дома № 1-45

улица Ольгиевская, все дома от № 37

улица Старопортофранковсая, дома № 14-18

улица Манежная, дома № 16-40

улица Композитора Нищинского, дома № 1-30

улица Мечникова, дома № 20-34

улица Пишоновская, дома № 2-37 Матросский спуск, дома № 3-18

Коммунальщики обещают закончить все работы и пустить водоснабжение до 19*00.