Сегодня жителей центра города оставят без воды

Сегодня жителей центра города ждет неприятный «сюрприз»: по причине аварии водопровода на улице композитора Нищинского.
Восемь центральных улиц города временно останутся без воды:
улица Ковалевского, дома № 1-45
улица Ольгиевская, все дома от № 37
улица Старопортофранковсая, дома № 14-18
улица Манежная, дома № 16-40
улица Композитора Нищинского, дома № 1-30
улица Мечникова, дома № 20-34
улица Пишоновская, дома № 2-37 Матросский спуск, дома № 3-18
Коммунальщики обещают закончить все работы и пустить водоснабжение до 19*00.