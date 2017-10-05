Киевский институт интеллектуальной собственности и права расширяет границы международного сотрудничества

Мир постоянно усложняется. Богатство стран, мировых лидеров, благосостояние их граждан и качество их жизни напрямую зависят от внедрения и использования передовых технологий. А эти технологии всегда являются интеллектуальной собственностью, и, если бы она не защищалась, не было бы и самих технологий. Именно поэтому в настоящее время соблюдение правил в сфере интеллектуальной собственности является одним из главных показателей развития общества.

Развитие законодательства об интеллектуальной собственности обусловило активное использование в гражданском обороте произведений науки, литературы и искусства, объектов смежных, патентных и других исключительных прав.

От того, как скоро наша страна сумеет включиться в мировой процесс защиты интеллектуальной собственности, зависят реальные результаты Украины в процессе евроинтеграции, зависит, насколько наша страна будет современной и развитой.

Серьезным шагом в этом направлении является тот факт, что Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» продолжает развивать международное сотрудничество в сфере образовательной деятельности.

Совсем недавно был подписан Меморандум о сотрудничестве между университетом и «Ведомством патентов и торговых марок» Азербайджанской Республики. Стороны договорились о создании благоприятных условий для реализации сотрудничества и установлении регулярных профессиональных контактов между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и «Ведомством патентов и торговых марок» Азербайджанской Республики.

Уникальность данной ситуации заключается в том, что Украина имеет возможность предложить миру конкурентный интеллектуальный образовательный продукт. Главными целями сотрудничества стало приобретение профессиональных и специальных навыков азербайджанскими студентами и повышение квалификации персонала «Ведомства патентов и торговых марок» Азербайджанской Республики.

Также планируется внедрение совместных проектов, программ и мероприятий, включая симпозиумы, конференции, семинары, круглые столы.

В рамках приоритетных сфер научной деятельности как Национального университета «Одесская юридическая академия» и «Ведомства патентов и торговых марок» Азербайджанской Республики — оказание помощи в формировании правовой среды, основанной на принципах добросовестности и справедливости, распространение правовых знаний и повышение правовой культуры общества.

Меморандум о сотрудничестве между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и «Ведомством патентов и торговых марок» Азербайджанской Республики подписан на 5 лет.

Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов ознакомил почетного гостя, директора центра подготовки специалистов в области патента и товарного знака Азербайджанской республики Али Исмаилова с Киевским институтом интеллектуальной собственности и права, деятельностью кафедр, организацией обучения и досуга студентов института и колледжа. В студенческой столовой гости имели возможность попробовать вкусные блюда, которыми питаются будущие юристы.

У нас в вузе открыта аспирантура и докторантура, и многие практикующие юристы из Азербайджана приезжают в Одессу и защищают в нашем университете свои научные труды – кандидатские и докторские диссертации. На протяжении многих лет сотрудничества у нас сложились очень хорошие дружеские отношения. И сегодняшняя наша встреча, и подписание меморандума, закрепили многие необходимые юридические моменты. И теперь выпускники школ Азербайджана смогут учиться в Киеве в Институте интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия», - отметил президент НУ «ОЮА», академик Сергей Кивалов.

Директор центра подготовки специалистов в области патента и товарного знака Азербайджанской республики Али Исмаилов выразил готовность к дальнейшему более тесному сотрудничеству с Киевским институтом интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия»:

Сегодня мы заключили очень важное соглашение с Киевским институтом интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия», мы планируем и дальше развивать наше двухстороннее сотрудничество. В перспективе мы собираемся подготовить ещё одно соглашение о направлении на обучение в ваш университет студентов из Азербайджанской республики, как на очную, так и на заочную форму обучения, ведь здесь есть все необходимые условия для качественной подготовки специалистов в сфере интеллектуальной собственности. В таком высшем учебном заведении очень приятно учиться, работать и отдыхать.

Директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Василий Иванович Фелик заверил присутствующих на подписании Меморандума в том, что профессорско-преподавательский состав института, студенты и аспиранты приложат максимум усилий для внедрения совместных научно - практических проектов и программ. Василий Иванович также выразил благодарность Президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Кивалову за возможность развивать международное сотрудничество в Киевском институте интеллектуальной собственности и права.