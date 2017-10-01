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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Провал на Львовской залатали, но движение не открыли

Категория: Новости


Провал на Львовской залатали, но движение не открыли

Коммунальщики залатали провал , образовавшийся накануне на клицен Львовской.

Однако там успели уложить только один слой асфальта.

По словам предстваителей городского управления дорожного хозяйства, этого для нормального движения транспорта абсолбютно недостаточно.

Поэтому движение пока не открыто. Они пообещали, что сегодня работы по укладыванию асфальтного покрытия будут продолжнены.

Однако когда именно движение по улице Львовской войдет в обычный режим, пока не сообщается.



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