Жители Шкодовой горы будут зимовать в холодных домах?

Угроза отсутствия центрального отопления в районе Шкодовой горы , периодически возникавшая и ранее, в нынешнем году реальна, как никогда.

Дело в том, что единственным источником отопления там является котельная находящегося по-соседству НПЗ.

Однако в настоящее время предприятие не работает, а ГП «Укртранснефтепродукт», которое занимается охраной производственных мощностей предприятия, не имеют права предоставлять отопление.

В результате без тепла могут остаться свыше ста шестидесяти семей.

Поэтому, чтобы привлечь внимание к этой проблеме, местные жители заблокировали один из входов на предприятие.

Они требуют от городских властей наладить альтернативную возможность предоставить им тепло.

И если такой вариант не будет найден, жители обещают перекрыть дорогу в порт.

Отметим, однако, что решить поставленную задачу в оставшийся до начала отопительного сезона срок крайне затруднительно.

Ведь инженерные сети там проложены только от котельной НПЗ. А она не работает и , очевидно, работать не будет.