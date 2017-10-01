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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Основное внимание в процессе реализации областной программы «Здоровье» будет уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Категория: Новости


Основное внимание в процессе реализации областной программы «Здоровье» будет уделено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Об этом сообщил в ходе коллегии департамента здравоохранения директор департамента Вячеслав Полясный.

По его словам, в настоящее время две трети смертей по медицинским показаниям приходятся как раз на сердечно-сосудистые заболевания.

Поэтому в регионе будет создаваться сеть специальных центров по оказанию неотложнойц помощи больным с инфарктами.

«Наша ближайшая цель- по крайней мере переместить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на второе место в статистике!» -отметил чиновник.

До 2020 года благодаря предпринимаемым мерам планируется сократить смертность от этой группы заболеваний на 8%-10%. И практически на столько же сократить инвалидизацию после окончания лечения.



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