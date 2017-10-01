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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Украину ожидает новая масштабная хакерская атака

Категория: Новости


О такой перспективе предупредило руководство СБУ.

По мнению спецслужбы, будет запущен вирус, аналогичный тому, который «накрыл» страну в июне нынешнего года.

Основной целью этой атаки будет « нарушение системы управления и дестабилизация обстановки в стране!»

Для того, чтобы минимизировать ущерб, сотрудники СБУ настойчиво рекомендуют,  во-первых, обновить «антивирусники» на серверах и рабочих станциях, во-вторых - обеспечить резервирование информации, и, наконец, в-третьих – проводить ежедневное обновление системного программного обеспечения.

Впрочем, как показывает международная практика, такими примитивными мерами «обнулить» ущерб от хакерской атаки практически не реально. 



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