Украину ожидает новая масштабная хакерская атака

О такой перспективе предупредило руководство СБУ.

По мнению спецслужбы, будет запущен вирус, аналогичный тому, который «накрыл» страну в июне нынешнего года.

Основной целью этой атаки будет « нарушение системы управления и дестабилизация обстановки в стране!»

Для того, чтобы минимизировать ущерб, сотрудники СБУ настойчиво рекомендуют, во-первых, обновить «антивирусники» на серверах и рабочих станциях, во-вторых - обеспечить резервирование информации, и, наконец, в-третьих – проводить ежедневное обновление системного программного обеспечения.

Впрочем, как показывает международная практика, такими примитивными мерами «обнулить» ущерб от хакерской атаки практически не реально.