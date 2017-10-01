Паромная переправа между одесской областью и Румынией заработает уже весной следующего года

Паромную переправу между селением Орловка на территории Одесской области и румынской Исакчей сдадут в эксплуатацию уже в мае следующего года.

Об этом сообщил губернатор Максим Степанов.

По его словам, «…строительные будут завершены уже к 31 марта, а в середине мая мы сможем сдать переправу в эксплуатацию. В результате грузоперевозчики получат новый удобный логистический маршрут!»

Стоимость проекта составляет более двенадцати миллионов евро.

Отметим, что впервые о необходимости строительства паромной переправы через Дунай предметно заговорили еще в 2005 году. Тогда рассматривались два варианта- «Орловка-Исакча» и «Измаил-Галац».

Затем было решено сдать переправу в 2014 году. После этого сроки сдвигались еще трижды –на 2015, 2016 и 2017 гг.