Сразу три жизни забрал пьяный водитель в Одесской области

Трагедия произошла накануне в селе Виноградовка Болградского района.

По информации ГУНП, тпам 47-ми летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 2106, не справился с управлением, на скорости выехал в пешеходную зону и врезался в лавочку возле дома, где сидели три пожилые женщины –восьмидесяти двух, семидесяти семи и семидесяти пяти лет.

В результате от полученных травм все погибли.

Проводится расследование. Водитель задержан.

Согласно предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.