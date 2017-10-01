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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Сразу три жизни забрал пьяный водитель в Одесской области

Категория: Новости


Трагедия произошла накануне в селе Виноградовка Болградского района.

По информации ГУНП, тпам 47-ми летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 2106, не справился с управлением, на скорости выехал в пешеходную зону и врезался в лавочку возле дома, где сидели три пожилые женщины –восьмидесяти двух, семидесяти семи и семидесяти пяти лет.

В результате от полученных травм все погибли.

Проводится расследование. Водитель задержан.

Согласно предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



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