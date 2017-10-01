Сразу три жизни забрал пьяный водитель в Одесской области

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Трагедия произошла накануне в селе Виноградовка Болградского района.
По информации ГУНП, тпам 47-ми летний водитель автомобиля марки «ВАЗ 2106, не справился с управлением, на скорости выехал в пешеходную зону и врезался в лавочку возле дома, где сидели три пожилые женщины –восьмидесяти двух, семидесяти семи и семидесяти пяти лет.
В результате от полученных травм все погибли.
Проводится расследование. Водитель задержан.
Согласно предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.