Правоохранители рапортуют – покушение на заместителя председателя областного совета Олега Радковского раскрыто

По информации СБУ, совместными действиями спецслужб, прокуратуры и полиции задержаны исполнители покушения на Олега Радковского.

Ими оказались двое молодых людей двадцати трех и двадцати семи лет, один из которых уроженец Одесской, а другой – Херсонской областей

В ходе проведенных обысков у них изъяты десять единиц огнестрельного и семь единиц травматического оружия, более шестисот боеприпасов и средства связи а так же поддельные автомобильные номера.

Напомним, что покушение на Олега Радковкого было совершено 4 октября вечером на Греческой площади. В него четыре раза выстрелили из пистолета Марголина из припаркованного автомобиля.

Политик получил три раны - в спину, руку и ногу. Причем пуля, попавшая в спину, застряла в непосредственной близости от позвоночника.

Отметим, однако, что об организаторах покушения правоохранители пока не сказали ни слова.