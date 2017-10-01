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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Женщина была убита родным сыном

Категория: Новости

Женщина была убита родным сыном

Сотрудники патрульной полиции Одессы задержали 42-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства в Суворовском районе города. Об этом  рассказали в отделе коммуникации Нацполиции Одесской области.

По информации правоохранителей, во время распития спиртных напитков между подозреваемым и его матерью возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой женщина была убита родным сыном. После совершения преступления, злоумышленник скрылся.

Днем 11 октября, патрульные полицейские получили ориентировку на розыск и задержание подозреваемого, и во время отработки территории Малиновского района во дворах по улице Академика Филатова полицейские заметили похожего по приметам мужчину и задержали его.

Задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям для проведения необходимых процессуальных действий. В настоящее время решается вопрос об избрании ранее неоднократно судимому мужчине меры пресечения согласно статье 208 УПК. Следственные действия продолжаются. 



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