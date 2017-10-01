Задержан одесский мошенник-скиммер

За день до задержания злоумышленника, в Одессе были зафиксированы факты установки скимминговых устройств на нескольких терминалах ПриватБанка. В результате проведенной спецоперации правоохранителей мошенник был задержан уже в Киеве, где он собирался продолжить свою «деятельность». У задержанного 29-летнего жителя Сумской области изъяты 43 поддельные карты.

Сейчас продолжается розыск других членов мошеннической группы.

Банк призывает граждан быть бдительными и перед началом пользования банкоматом тщательно осмотреть его на наличие инородных накладок или других устройств. В случае обнаружения подозрительной клавиатуры или картоприемника необходимо сразу сообщить в банк и полицию.