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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Задержан одесский мошенник-скиммер

Категория: Новости

Задержан одесский мошенник-скиммер

За день до задержания злоумышленника, в Одессе были зафиксированы факты установки скимминговых устройств на нескольких терминалах ПриватБанка. В результате проведенной спецоперации правоохранителей мошенник был задержан уже в Киеве, где он собирался продолжить свою «деятельность». У задержанного 29-летнего жителя Сумской области изъяты 43 поддельные карты. 

Сейчас продолжается розыск других членов мошеннической группы.

Банк призывает граждан быть бдительными и перед началом пользования банкоматом тщательно осмотреть его на наличие инородных накладок или других устройств. В случае обнаружения подозрительной клавиатуры или картоприемника необходимо сразу сообщить в банк и полицию.



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