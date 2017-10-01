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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Житель Арциза обчистил чужой двор, откуда стащил камеры видеонаблюдения

Категория: Новости

Житель Арциза обчистил чужой двор, откуда стащил камеры видеонаблюдения, видерегистратор и двигатель.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, о краже сообщил местный житель. Он рассказал, что неизвестный украл с территории его двора 2-е камеры видеонаблюдения, видеорегистратор и двигатель.

При задержании у преступника нашли украденные вещи и вернули их владельцу.

По факту кражи открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины. Злоумышленнику грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Следствие продолжается. 



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