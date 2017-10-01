Зелёный театр закрывает сезон праздником с угощениями, концертом и салютом! Официальное закрытие сезона состоится 14 октября с 15:00 — 19:00. Вход свободный. В программе вечера:
— Фуд-корт с аппетитными угощениями
— Развлечения для детей (роботы, творческие активности)
— Выступление духового оркестра консерватории
— Dj-сеты (с 15:00 до 17:00)
— Фотозона с масками звездных гостей Зелёного.
— Доска воспоминаний. Здесь каждый сможет оставить свое пожелания театру и написать, что ему понравилось в этом году и каких звезд он хочет видеть в следующем.
— Совместное фото с гостями Зелёного. Мы хотим сохранить память о каждом нашем госте и приглашаем вас сделать совместную фотографию на палубе театра. Специально для этого мы арендуем коптер.
— Салют в завершении праздника!