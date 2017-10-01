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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Пограничники задержали в Ренийском районе браконьеров

Категория: Новости

Пограничники задержали в Ренийском районе браконьеров

Пограничники Измаильского отряда в четверг, 12 октября, задержали в Ренийском районе браконьеров с уловом на сумму 62 тысячи гривен.  По информации пресс-центра Государственной погранслужбы Украины, вчера пограничный наряд отдела «Нагорное», во время патрулирования государственной границы, задержал с поличным 2 граждан, которые занимались незаконным выловом рыбы на озере Кагул. «Рыбаки», одетые в резиновые костюмы, использовали незаконные орудия лова.  В ходе проверки выяснилось, что у браконьеров не было при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Во время осмотра места происшествия пограничники обнаружили почти 500 рыб различных пород и 2 сетки общей длиной 200 метров. Сумма нанесенного государству ущерба составила более 62 тысяч гривен.  По данному факту пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного нарушения в Ренийского отделения полиции. Рыбу и сетки передали представителям рыбоохранного подразделения. За нарушение пограничного режима оба гражданина привлечены к административной ответственности.



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