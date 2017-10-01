На 1 октября долги за водоснабжение достигли исторического максимума

По сообщению пресс-службы «Инфокводоканала» совокупная задолженность потребителей составила 140 миллионов гривен.

«У предприятия оказался большой дефицит оборотных средств для покрытия всех расходов, в результате возникает реальная угроза остановки насосных станций и перебоев в поставках воды потребителям. Мы уже вынуждены отказаться от модернизации, поскольку в такой ситуации главное – это не допустить остановки насосных станций!», — сказано в заявлении.

Отметим, что из 140 миллионного долга на долю «хронических неплательщиков» приходится всего 7 миллионов гривен.