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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На 1 октября долги за водоснабжение достигли исторического максимума

Категория: Новости


На 1 октября долги за водоснабжение достигли исторического максимума

По сообщению пресс-службы «Инфокводоканала» совокупная задолженность потребителей составила 140 миллионов гривен.

«У предприятия оказался большой дефицит оборотных средств для покрытия всех расходов, в результате возникает реальная угроза остановки насосных станций и перебоев в поставках воды потребителям. Мы уже вынуждены отказаться от модернизации, поскольку в такой ситуации главное – это не допустить остановки насосных станций!», — сказано в заявлении.

Отметим, что из 140 миллионного долга на долю «хронических неплательщиков» приходится всего 7 миллионов гривен.



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