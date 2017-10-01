Накануне ночью в Одессе горела квартира с хозяйкой

Пожар произошел в квартире дома на улице Пироговской.

Пожарные прибыли менее, чем за десять минут после вызова. Благодаря их оперативным действиям, шестидесятипятилетняя женщина, находившаяся в квартире, практически не пострадала.

Что стало причиной возгорания, выясняется.

По предварительной информации, версия предумышленного поджога не рассматривается.

Одесса закупит почти полтысячи «умных» видеокамер

Об этом рассказал на заседании бюджетной комиссии директор департамента муниципальной безопасности Виктор Кузнецов.

По его словам, четыреста восемьдесят таких камер будут «завязаны» на один пульт, которым смогут пользоваться сотрудники полиции и СБУ.

При этом он уточнил, что эти видеокамеры способны, не только фиксировать и передавать, но и анализировать информацию.

Однако, как выяснилось на заседании комиссии, к подключению к этому единому пульту почему-то не подходят те видеокамеры, которые город закупал раньше. Что вызвало не только недоумение, но и возмущение депутатов.

Кроме того, они обратили внимание, что поскольку до сих пор не проведен даже тендер на закупку, новая система наблюдения вряд ли заработает до конца года.

Отметим, что новое «муниципальное око» обойдется бюджету в тридцать семь миллионов гривен.